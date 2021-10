Bordesholm

Peter Becker bietet mit seinem Team seit über 20 Jahren im Vitamax in Bordesholm Kraft-, Fitness- oder Ausdauertraining an. Bisher arbeiteten die Fitnessstudio-Mitglieder drinnen im Obergeschoss des Sportparks am Moorweg an der Schulterpresse oder anderen Geräten. Während des zweiten Lockdowns, der die Fitnessbranche von Anfang November vergangenen Jahres bis ins Frühjahr hinein lahmlegte, entwickelte Becker die Idee für ein Outdoor-Fitnessareal.

Herausgekommen ist ein rund 200 Quadratmeter großes Freiluft-Studio auf einem ehemaligen Parkplatzareal neben dem Sportparkgebäude. Als Schutz vor Wind und Wetter ließ Peter Becker in einer Segelmacherwerkstatt eine 230 Quadratmeter große Plane fertigen, als Bodenbelag dienen elastische, stoßgedämpfte Tartanplatten. Auf der eingezäunten Fläche stehen verschiedene Geräte zum Kniebeugen oder Bankdrücken zur Verfügung, die ohne Elektroinstallation auskommen. „Das sind extra für den Outdoor-Einsatz konzipierte Geräte ohne empfindliche Technik“, erläutert der 60-jährige Physiotherapeut.

Freiluftangebot war nur temporär geplant

Mitte August startete das neue Freiluftangebot – und sollte eigentlich nur als vorübergehende Alternative zum Indoor-Fitnessstudio dienen, in dem nach Aufhebung des Lockdowns Maskenpflicht angesagt war. Mit der kürzlichen Einführung der 3G-Regelung wurde die Maskenpflicht drinnen für Geimpfte, Genesene oder Getestete jedoch abgeschafft. Für die Geräte draußen müssen aber gar keine Impfpässe oder Bescheinigungen vorgelegt werden. Lediglich Abstandsregelungen gelten dort weiterhin.

Die Vitamax-Mitglieder finden das neue Angebot gut – unabhängig vom Impfstatus. „Hier draußen ist man an der frischen Luft, und wenn das Vitamax abends beleuchtet ist, hat man fast ein Miami-Feeling“, sagt der Nortorfer Boris Wischow. Trotz der kühlen Witterung arbeitet Tim Linnig im T-Shirt an der Schulterpresse. „Ich finde das super hier, wenn es kühler wird, ziehe ich mir einfach ’ne Jacke drüber“, erklärt der Bordesholmer.

Ungeimpfte nicht ausschließen

Die Anlage will Peter Becker auch im Winter weiter betreiben. Gerade vor dem Hintergrund der jetzt kostenpflichtigen Coronatests sieht er Bedarf. Fitnessfans mit erhöhtem Impfrisiko sollen ebenso wenig ausgeschlossen werden wie Ungeimpfte. „Wenn jemand Bedenken hat, sich impfen zu lassen, muss man das akzeptieren, es hat schon genug Spaltung in der Gesellschaft gegeben“, betont Becker. Das Outdoorareal ist aus seiner Sicht aber auch interessant für Mitglieder, die weiter ängstlich wegen Corona sind und vorsichtig bleiben wollen. „Es sind unterschiedliche Gründe und Motive, die für mehr Nachfrage sorgen. Aber ohne Corona wäre dieses Format gar nicht entstanden.“

Das Bordesholmer Open Air-Fitnessstudio könnte in der Branche einen neuen Trend setzen. Laut Becker gibt es landesweit in den Fitnessbetrieben bislang nur einige wenige solcher Angebote. „Ich glaube aber, dafür gibt es einen Markt, und zwar deutschlandweit.“ In Schleswig-Holstein hat die Corona-Krise bislang zu keiner nennenswerten Schrumpfung bei den Fitnessstudios geführt. Laut dem Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV) sank die Zahl der Betriebe gegenüber dem Vorjahr um lediglich 0,1 Prozent. Aktuell bieten 292 Fitnessstudios Kurse und Trainingsmöglichkeiten an. Bundesweit zählt der DSSV 9538 Anlagen.