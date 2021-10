Eckernförde

Wird es kommende Saison noch eine Seebrücke in Eckernförde geben? Beide hölzernen Bauwerke sind schwer angeschlagen. Die Brücke Kiek in de See ist um ein Drittel reduziert, die Brücke Seelust wurde aus Sicherheitsgründen in diesem Sommer komplett gesperrt. Aus der Politik kommen bislang keine aktuellen Signale für einen Neubau.

Kaum ein Ostseebad ohne Seebrücke: Von hier aus lässt sich das Meer intensiver erleben, eröffnen sich neue Blicke auf Strand und Küste. Auch Eckernförde besitzt zwei Seebrücken. Oder sollte es vielmehr heißen: besaß? Beide Wasserbauwerke sind marode, der ständige Kontakt mit dem Salzwasser hat ihnen zugesetzt. Aus touristischer Sicht hält Touristikmanager Stefan Borgmann solche Aussichtspunkte für wichtig. „Die werden rege genutzt und nicht ohne Grund überall gebaut“, sagt er.

2019 gab es ein Votum für eine neue Seebrücke

Doch wird es in Eckernförde Ersatz geben? Dies war vor wenigen Jahren noch das Ziel. Im Dezember 2019 gab es eine Einwohnerversammlung zum Thema Seebrücke, auf der verschiedene Varianten für einen Neubau vorgestellt wurden. Damals votierten 52 von 86 abgegebenen Stimmen der Teilnehmer für eine einen schmaleren Steg mit einer Verweil-Plattform am Ende. Geschätzte Kosten: 500 000 Euro. Das waren noch einmal deutlich mehr als die 250 000 Euro, von denen das Bauamt zuvor für einen Ersatzbau ausgegangen war.

Nur noch zum Teil begehbar: Die Seebrücke Kiek in de See beim Restaurant Kreta ist bereits um ein Drittel gekürzt, soll aber in der Saison 2022 noch bestehen bleiben. Quelle: Christoph Rohde

Doch weiter geschah nichts. Im vergangenen Winter erlitt vor allem die Seelustbrücke in einem Ost-Sturm schwere Schäden. Die Politik hatte sich zuvor nicht auf eine Kosten-Variante für eine Erneuerung oder Sanierung einigen können. Selbst der vollständige Verzicht auf eine Seebrücke stand zur Debatte. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung rutschte das Projekt von der Prioritätenliste. Es wird nur noch als Merkposten geführt, für den Fall, dass Geld zur Verfügung steht.

Drei-Millionen-Projekt scheitert an Förder-Frist

Im Juni keimte neue Hoffnung auf. Im Finanzausschuss berichtete Bürgermeister Jörg Sibbel von der Möglichkeit, dass die Stadt bis zu 90 Prozent an Fördermitteln für einen Neubau erhalten könnte. Die Voraussetzung, um in das Programm zu kommen: Der Antrag müsste noch in diesem Jahr gestellt werden. Der Verwaltungschef rechnete mit Baukosten von rund drei Millionen Euro für den großen Wurf. Kurz darauf gab die Ratsversammlung grünes Licht, den Zuschuss-Antrag voranzutreiben.

Vor wenigen Wochen folgte die Ernüchterung. Sibbel musste im Finanzausschuss der Politik mitteilen, dass das beauftragte Planungsbüro die erforderlichen Unterlagen nicht rechtzeitig – also bis Jahresende – fertigstellen könne. Erst Ende Februar könnte der Antrag stehen, da sich Vorgaben geändert hätten. Zu spät für die erhoffte hohe Förderung. Um nicht auf 300 000 Euro Planungskosten sitzen zu bleiben, verzichtete die Stadt nach Abstimmung mit der Politik im Hauptausschuss darauf, den Planungsauftrag zu geben.

Neue Programm mit geringeren Zuschüssen

Im Finanzausschuss wurde dieser Dämpfer kommentarlos hingenommen. Dabei sind die Aussichten auf eine Förderung nicht gänzlich geschwunden. Laut Sibbel ist es möglich, dass ab 2022 weitere Förderprogramme aufgelegt werden. Nur gesichert ist dies nicht. Ist das Projekt Seebrücke damit auf Eis gelegt? Kämmerer Micha Wulff sieht zumindest einen längeren Vorlauf. Er geht davon aus, dass ein neues Förderprogramm kommen wird, dann aber nur noch mit Zuschüssen von 60 bis 70 Prozent.

Für solch eine Förderung wären eine deutliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität einer Seebrücke, eine ganzjährige Nutzbarkeit und eine barrierefreie Konstruktion gefordert. Würde die Stadt in diese Richtung gehen wollen, hält Wulff auch eine Bürgerbeteiligung für notwendig. Und man müsste sich Gedanken über den optimalen Standort und die Größe machen. Naturschutz- und Küstenschutz-Belange seien ebenso zu berücksichtigen.

Bislang sieht es so aus, dass die Seelustbrücke, die schon im Sommer gesperrt war, im kommenden Jahr wohl abgerissen wird. Die verkürzte Brücke Kiek in de See bleibt nächste Saison voraussichtlich noch bestehen. Doch auch ihre Tage sind gezählt. Eine mögliche Sanierung ist mit etwa 500 000 Euro veranschlagt.

