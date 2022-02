Genug Menschen unterstützen ein Bürgerbegehren für ein Baugebiet in Fleckeby. Die Initiatoren übergaben am Montag eine Liste mit 301 Unterschriften an Amtsdirektor Gunnar Bock. Das Besondere des Bürgerbegehrens: Es richtet sich gegen das Ergebnis eines Bürgerentscheids im September 2021.