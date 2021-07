Nortorf

Mehr Nachhaltigkeit im Alltag – diese Idee steckt im Konzept, unverpackte Lebensmittel zu verkaufen. In Nortorf bietet Marktbeschickerin Carola Krems jeden Mittwoch Einkäufern die Chance, auf Verpackungen zu verzichten. In ihrem silbernen Transporter mit dem grünen Logo „Mobil Unverpackt“ stecken auf der Ladefläche mehr als 160 unverpackte Artikel.

Tochter war Ideengeber für das Start-Up

„Meine Tochter brachte mich darauf, sie kauft unverpackte Lebensmittel“, erzählt Carola Klems, wie sie zur Unternehmensgründerin wurde. Lebensmittel gehörten Jahrzehnte zum Job der 55-Jährigen. Sie war Hauswirtschaftslehrerin.

Bei Marie Delaperierre, seit 2012 bundesweit Pionierin der Unverpackt-Läden, besuchte Carola Klems Seminare und hospitierte im Geschäft in Kiel. Eine Bio-Zertifizierung will sie noch draufsatteln.

„Ich muss erstmal gucken“, ist der Standardsatz der Neukunden. Es dauert Minuten, sich durch das Angebot der regionalen und teils biozertifizierten Produkte zu lesen. Firmenlogos oder sprechende Bilder helfen nicht. Schilder weisen den Inhalt der 17-Liter-Container und Edelstahleimer aus.

Sieben Sorten Pasta, fünf Sorten Reis, Hirse, Leinsaat, Kichererbsen, Linsen, Chinoa, Mehl, Lupinenmehl, Vanillepuddingpulver, Rohrzucker, Nüsse, Cornflakes, Cracker, dutzende Gewürze, Marmelade, Likör, Currypasten, Schokokugeln und Lakritz, Shampoo- und Duschtaler, Bartpflegemittel und Bürsten, Luffaschwämme und -pads – so klein der Verkaufsraum auch ist, die Auswahl ist riesig.

Jede Einfüllhilfe wird nach jedem Gebrauch desinfiziert

Für Erst- und Spontankäufer bietet Carola Klems kostenlos Papiertüten und ausgewaschene Marmeladen- und Gurkengläser an. Pillendöschen für Probiermengen dagegen kosten.

Hygieneregeln beim Befüllen: Kein Kontakt vom Kundenbehälter mit dem Tresen. Carola Klems nimmt Dosen, Gemüsenetze und Gläser, die von den Kunden vorher eigenhändig geöffnet werden, per Tablett an, wiegt sie. Trockene Waren rieseln von Schwerkraft bewegt aus Ausgabeschlitzen am Behälterfuß der Container, Einfüllhelfer für mehlfeines sind Edelstahltrichter und -schäufelchen. „Das wird nach jedem Gebrauch desinfiziert.“ Grammgenau kann sie verkaufen.

Unverpackt-Kunden kaufen aus Überzeugung. Um Verpackungsmüll Zuhause zu sparen. Um zu sehen, was sie kaufen. Als Alternative zu Mogelpackungen mit viel Luft im Karton: „Man muss sich auch umstellen. Wenn jeder einen kleinen Beitrag gibt, kriegen wir das hin. Leere Gurkengläser hat jeder,“ sagt Frauke Wittersheim aus Warder.

„Meine Enkeltochter muss doch nicht in so einer Welt aufwachsen“, sagt Sabine Bretzlaff (55). „Ich hab mein Leben auf nachhaltig umgestellt. Das ist allerdings auch eine Kostenfrage“, sagt sie. Für die Kundin aus Eisendorf weckt der Marktstand Erinnerungen an Lebensmittelverkauf in ihrer Kindheit. „Es ist wie früher im Dorfladen.“ Da war der Verkauf loser Ware Standard.

An den anderen Ständen auf dem Markt ist das Befüllen von Kundenbehältern Standard: Kartoffeln und Gemüse landen auf Wunsch direkt in Einkaufskörben und -taschen. Auch am Stand der Landkäserei Holtsee oder dem Verkaufsstand von Bäckerei Andresen wurden vor Corona Kundenbehälter angenommen. „Es wurde allerdings in Nortorf seltener nachgefragt als auf anderen Märkten“, erzählen die Verkäuferinnen.

Am Fischstand ist das Behältern von Kunden tabu

Nur am Fischstand winkt Verkäufer Hans-Werner Ahrens (59) ab. „Bei Fisch gibt es seit 2005 ein Gesetz mit eindeutigen Hygienevorschriften“, erklärt der umgesattelte Fleischermeister. Vorstöße von Supermarkt- und Biosupermarktketten, mit einem Pfandsystem und Behältern zu arbeiten, um die vorgeschriebene Reinigung gewährleisten zu können, findet er großartig. Am Stand sei das nicht umsetzbar. „Ich hab das mit dem Veterinär, der auch über den Markt geht, besprochen.“ Wenn er Behälter annimmt und befüllen würde, kostet das 3000 Euro Strafe.

Standorte des „mobil unverpackt“-Stands auf Wochenmärkten in der Region: Neumünster, Dienstag; Nortorf, Mittwoch; Hohenwestedt, Donnerstag; Rendsburg, Freitag; Heide, Sonnabend. Infos: Tel. 0151-59174108. Komplette Warenliste im Internet unter mobil-unverpackt.de