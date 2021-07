Urlaubsstimmung kommt im Kreis Rendsburg-Eckernförde an

Rendsburg

„Die Menschen stehen jetzt in den Startlöchern“, sagt Sylvia Hermsdorf vom Reisebüro Trost in Rendsburg. Wie bei anderen Kollegen in der Region und der Tourismusagentur Eckernförde ist die Buchungslage bei ihr mittlerweile gut. Wer diesen Sommer noch weg will, will es in vielen Fällen möglichst schnell. „Im Moment buchen unsere Kunden vor allem Urlaube nach Spanien und Griechenland“, sagt Hermsdorf weiter. Bezogen auf den Juni sei das Buchungsvolumen sogar höher als vor Corona. „Offenbar werden einige Buchungen jetzt nachgeholt“, vermutet die Reisebüro-Chefin.

Urlaubsstimmung im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Viele Gäste bleiben in Deutschland oder dem angrenzenden Ausland

Hoch im Kurs stünden jedoch auch Reiseziele in Deutschland und dem benachbarten Ausland wie Österreich oder Polen. „Einige Kunden wollen lieber mit dem Auto reisen“, sagt sie. Dabei sei das Preisniveau in Deutschland jedoch tendenziell höher als im Ausland und die Unterkünfte langsam ausgebucht. Für die Reisebüros vorteilhaft: „Viele Kunden, die bisher im Internet oder direkt beim Anbieter gebucht haben, wollen sich ob der schnell ändernden Situation lieber bei uns beraten lassen.“ Sechs der acht Mitarbeiter des Reisebüros seien daher wieder im Dienst.

„Außerdem buchen viele Kunden auch schon für 2022“, sagt Gilda Dilly vom gleichnamigen Reisebüro in Rendsburg. Wenn eine Kreuzfahrt noch auf der Kippe stehe, sei den Kunden wichtig, zumindest im nächsten Jahr Jahren zu können und dann genau auf der Wunschroute mit der Wunschkabine. Dabei wichtig: Flextarife ermöglichten es gegen einen geringen Aufpreis, Reisen ohne Angabe von Gründen bis wenige Wochen vor Antritt absagen zu können, auch wenn für das Zielgebiet keine Reisewarnung gilt.

Gilda Dilly vom gleichnamigen Reisebüro am Schiffbrückenplatz. Quelle: Marc R. Hofmann

Gute Buchungslage in Eckernförde

Unterdessen sind auch hiesige Hotels und Ferienwohnungen wie zum Beispiel in Eckernförde nachgefragt. Stefan Borgmann von der Tourismusagentur Eckernförder Bucht spricht von einer „sensationellen“ Buchungslage, zumindest unter den gegebenen Bedingungen: „Die Teilnahme als Modellregion für den Tourismus im Frühjahr hat uns einen Schub gegeben.“ So sei die Stadt und das Umland mittlerweile gut ausgelastet. Von Januar bis Ende Mai habe es in Eckernförde mit knapp 51.000 Übernachtungen fast doppelt so viele wie im Vorjahr gegeben. Dazu blieben die Gäste im Schnitt etwas länger, gegen den Trend vor Corona. Allerdings: Die Zahlen aus dem Vorkrisenjahr 2019 sind auch in Eckernförde noch nicht wieder erreicht.

Eckernfördes Chef-Touristiker Stefan Borgmann am Strand des Ostseebads. Quelle: Marc R. Hofmann

Kritische Töne kommen hingegen von Bernd Klose, Inhaber von drei Reisebüros in Kronshagen und Kiel. Bei ihm werden überwiegend Auslands-Urlaube gebucht, entsprechend leidet er unter der Einstufung von ganz Portugal als Virusvariantengebiet. „Das trifft auch Inseln wie die Azoren oder Madeira, in denen die Infektionszahlen niedrig sind“, sagt er. Das sorge für viel Verunsicherung bei den Kunden. Denn wer nicht bis vergangenen Sonntag abgereist ist oder noch ins Land fliegen will, muss hinterher 14 Tage in Quarantäne. Egal ob geimpft oder eine Corona-Erkrankung schon durchgemacht wurde.

Situation der Reisebüros weiter schwierig

So bleibt die Situation für die Reisebüros durchaus schwierig. Sylvia Hermsdorf sagt: „Da wir bis Juni praktisch keine Buchungen hatten, sind wir froh, wenn wir dieses Jahr die Hälfte des Umsatzes machen, den wir vor Corona hatten.“ Dabei wichtig: Der Reisezeitpunkt. „Denn wir bekommen unser Geld erst, wenn der Kunde auch fährt“, ergänzt Gilda Dilly. Während die Beratung, Umbuchung und häufig zusätzlicher Aufwand durch Hilfe beim Ausfüllen von Reiseformularen jetzt geleistet werden müsse. Dabei gibt es jedoch auch positive Überraschungen. So hätten Kunden schon mal ein dreistelliges Trinkgeld gegeben oder einfache eine Flasche Sekt vorbeigebracht. „Einfach aus Solidarität“, freut sich Dilly.