Der Neubau der Versorgungsbetriebe Kronshagen (VBK) rückt näher. Architekturbüro und Gemeinde präsentierten Anwohnern einen neuen Entwurf für das Millionen-Projekt an der Claus-Sinjen-Straße. Diese hatten viele Fragen zu Gebäudehöhen, Entwässerung oder Lärmschutz – und sahen noch Änderungsbedarf.

Von Florian Sötje