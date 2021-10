Flintbek

Im Frühjahr 2020 wurde Michaela Maier hauptamtliche Leiterin der Flintbeker Volkshochschule – und schlitterte direkt in den Corona-Lockdown. Vieles blieb auf der Strecke, Kurse durften nicht starten, aber den Umzug in neue Räume konnte sie organisieren. Nun ist es soweit: Das Herbstsemester hat begonnen, und endlich können zahlreiche Kurse wieder in Präsenz laufen – unter Corona-Bestimmungen, auch in Flintbek gilt die 3G-Regelung.

Für Fremdsprachen-Freunde starten am 19. Oktober ein Spanisch-Kursus für Anfänger sowie zwei Dänisch-Kurse für leicht Fortgeschrittene. Auch in bereits laufenden Sprachkursen (Englisch und Spanisch) sind noch Plätze frei für Quereinsteiger.

Für die Gesundheit gibt es Yoga oder Feldenkrais (Kursusbeginn am 1. November), zudem startet am 21.Oktober ein Kursus für Stressbewältigung und Entspannung. Ein Entspannungskursus, speziell zugeschnitten auf Mütter, die zwischen Familie, Beruf und Partnerschaft viele Anforderungen erfüllen müssen, findet an drei Terminen im November statt, immer freitags von 16-17 Uhr.

„Gutes für die Füße“ mit mehreren Terminen

Um Gesundheit geht es auch im Kurzworkshop „Gutes für die Füße“, Physiotherapeutin Maja Seidel legt dabei den Fokus auf die Fußgesundheit.

Kreativ hingegen wird es beispielsweise beim Patchworknähen ohne Nähmaschine, dazu gibt es einen Wochenend-Workshop zu den Themen Aquarellmalen und Ornamentik. Das eigene „Bullet Journal“ kann man in den Workshops „Bullet Journal 1.0 und 2.0“ designen, mit vielen Tipps zum persönlichen Stress- und Zeitmanagement. Tipps und Tricks im Umgang mit Kameras gibt es im Fotokursus „Grundlagen der Digitalfotografie“, der am 9. November beginnt.

Auch an Babys und Kleinstkinder ist gedacht

Für von Juli bis September dieses Jahres geborene Babys beginnt am 29. Oktober ein PEKiP-Kursus (Prager-Eltern-Kind-Programm). PEKiP begleitet Eltern und Babys mit Spiel- und Bewegungsanregungen durch das erste Lebensjahr. Dieser Kursus ist neu im Programm, er wird an acht Freitagen von 14 bis 15.30 Uhr laufen.

Für ein- bis dreijährige Kinder mit erwachsener Begleitperson gibt es noch Plätze im laufenden Kursus „Musikalische Früherziehung“, der immer montags von 15 bis 15.45 Uhr stattfindet.

Alle Kurse können über die Homepage www.vhs-flintbek.de gebucht werden.