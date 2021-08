Molfsee

Viele Gründe gab es am Donnerstag für VHS-Leiterin Antje Michalsky, eine Flasche (alkoholfreien) Sekt auf den Tisch im Schulungsraum zu stellen. Ein neuer Infokasten ziert den Gehweg oberhalb von Kinderhaus und VHS, dazu kommen positive Nachrichten aus der Schwimmhalle: Künftig kann dort auch sonntags Unterricht gegeben werden. Anstoßen konnte sie darauf unter anderem mit Molfsees Bürgermeister Timo Boss. 

„Durch die Pandemie hat sich auch bei den Volkshochschulen vieles verändert“, betonte Antje Michalsky. „Beispielsweise haben wir für das Herbstsemester keine Programmhefte mehr drucken lassen. Zu schnell ändert sich etwas“, blickt sie auf den Lockdown zurück. Aber die gute Nachricht: „Unser Standard-Programm läuft wieder an.“

Der neue Infokasten bringt auch ein Stück Sicherheit

Inzwischen laufen viele Kurse wieder völlig normal. Auch im Onlinebereich ist die VHS Molfsee gut aufgestellt. Dennoch ist man glücklich über den Infokasten – auch in der Kinderhaus-Kita der Gemeinde Molfsee. „Bedingt durch die Pandemie ist der Weg in ein Haus inzwischen häufig mit einem großen Schritt verbunden. Mit den Informationen, die auch wir vom Kinderhaus dort geben, können Interessierte sich den Weg häufig sparen“, unterstreicht Kita-Leiterin Melanie Kokocinzski.

Möglich gemacht hat das Projektleiter Gernot Hoffmann-Schlichting, der bei den Gewerbetreibenden nachgefragt und schnell die nötige Summe für die Investition zusammen bekommen hat. Auch in den Innenräumen der VHS gibt es Neues – unter anderem das digitale Flipchart. „Über die digitale Förderung des Landes konnten wir uns dieses Flipchart, das rund 3600 Euro kostet, anschaffen“, so Michalsky.

15 Kurse laufen in diesen Tagen an, „Das sind alles Kurse, die eigentlich im Herbst 2020 hätten starten sollen, aber wegen Corona ausfielen“, erklärt Michalsky. Alle Kurse seien bereits bezahlt, „Diese Termine werden nun abgearbeitet.“ Dazu gehören neben Gesundheitskursen wie „Fit in den Tag“ oder Yoga auch Sprachkurse wie Französisch oder Russisch.

Doch es starten – beziehungsweise sind bereits gestartet – auch neue Kurse. „Tai-Chi und Pilates für Anfänger laufen bereits, auch die beliebte Tanzfitness läuft schon wieder“, weiß Antje Michalsky. Neu im Programm sind „Superhirn-Kopfrechnen“ (7. Oktober) oder auch „Superhirn-Vokabeln“ (14. Oktober). „Dazu kommt noch ’Perfektes Gedächtnis’, das wir erstmals am 23. Oktober anbieten“, zählt Michalsky auf.

„Wir sind so froh, dass wir wieder Kurse anbieten können.“

Am 4. September steht der nächste Stadtspaziergang auf dem VHS-Programm, das Ziel ist Gaarden. „Auch dort gibt es schöne Ecken, genau die werden den Teilnehmern bei dem Spaziergang gezeigt“, ist Michalsky sicher. „Wir sind so froh, dass wir wieder Kurse anbieten können.“

Im Übrigen bleibt sie entspannt, was die Entwicklung der Coronazahlen angeht. „Der Großteil unserer Teilnehmer ist doppelt geimpft, dennoch sind wir natürlich auch vorbereitet, falls die Zahlen wieder schlechter werden.“

Ein weiteres Bonbon: „Wir haben nun die Zusage der Gemeinde, dass wir für unsere Schwimmkurse auch sonntags die Schwimmhalle nutzen dürfen. Das ist wirklich eine tolle Sache.“ Rund 70 Interessierte stehen derzeit auf der Warteliste. Anfang September beginnen die Wasserkurse. Von 10 bis 18 Uhr sind Schwimmlehrer vor Ort.

Apropos: „Wir suchen Dozenten für die Fächer Brigde, Wassergymnastik und Pilates, damit wir diese Angebote weiterführen können“, sagt Antje Michalsky, die weiter nach Ideen und Inspirationen für die VHS Molfsee sucht.