Eckernförde

Die Volkshochschule (VHS) in Eckernförde startet in das neue Semester und ist für den Unterricht in Pandemie-Zeiten gut gerüstet. Nach sieben Monaten Zwangspause ist der Nachholbedarf bei den Schülerinnen und Schülern aus Eckernförde und den Umlandgemeinden offenbar groß. Obwohl das Programm erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, sind die ersten Kurse wie zum Beispiel Yoga oder Pilates bereits ausgebucht.

„Schon nach kürzester Zeit hatten wir mehr als 430 Anmeldungen“, sagt VHS-Leiter Ralf-Ulrich Wanderer. „Das gab es so noch nie.“ Der VHS-Chef vermutet, dass viele Interessierte die während der vergangenen Monate ausgefallenen Kurse jetzt nachholen wollen.

Sportbootführerschein sehr gefragt

Auch bei der Nachfrage nach bestimmten Angeboten spielt Corona offenbar eine Rolle. „Unser Kurs Sportbootführerschein war auch sofort ausgebucht“, sagt Wanderer und vermutet, dass sich viele Menschen in Zeiten der Pandemie ein eigenes Boot zugelegt haben, um ihre Freizeit unabhängiger gestalten zu können. „Wir haben wegen der Nachfrage gleich eine zweite Gruppe für den Sportbootführerschein aufgemacht. Dort gibt es aktuell noch Plätze“, versichert Wanderer.

Auch dänische Sprachkurse seien gefragt wie nie. „Das sticht aktuell richtig heraus“, sagt Wanderer und vermutet, dass viele Menschen ihr Reiseverhalten geändert haben und das benachbarte Dänemark als Ziel wieder stärker in den Fokus gerückt ist. Da ist es von Vorteil, wenn man die Landessprache ein wenig beherrscht.

„Wir sind froh, dass es endlich wieder weitergeht“, sagt Ralf-Ulrich Wanderer. Für die Sicherheit der Kursteilnehmenden hat er bereits im Frühjahr grünes Licht vom Vereinsvorstand bekommen und zwei professionelle Luftreiniger für je 3000 Euro angeschafft. Dafür wurden eigentlich geplante Malerarbeiten um ein Jahr verschoben.

Der VHS-Chef hofft, dass die Volkshochschule bei möglicherweise steigenden Corona-Inzidenzen nicht wieder vollständig schließen muss. Klar ist: Bereits ab dem 23. August gelten für den Besuch der Kurse die 3G-Regeln. Teilnehmende müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Ein Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 Stunden sein. Im Zuge der bereits erfolgten Anmeldungen habe die VHS festgestellt, dass die meisten Interessierten mittlerweile bereits geimpft sind. Das gelte auch für die 37 Dozentinnen und Dozenten.

VHS-Programme liegen aus

Das gesamte Programm ist online verfügbar (https://vhs-eckernfoerde.de). Ab sofort liegen auch die neuen Programmhefte mit insgesamt 127 Kursen aus fünf Schwerpunktbereichen mit einer Auflage von 3500 Stück in der VHS, im Rathaus, den Buchläden der Stadt, bei der Sparkasse sowie in der Bücherei aus.