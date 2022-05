Rendsburg

Frühlingserwachen in Rendsburg: Passend zu heiterem Wetter und Temperaturen um 20 Grad locken an diesem Wochenende gleich mehrere Veranstaltungen nach Rendsburg: Dazu gehört am Freitag der Wochenmarkt an der Nordmarkhalle, der sein 50-jähriges Bestehen feiert. Sonnabend und Sonntag folgt die Blumenmesse Flora, beim verkaufsoffenen Sonntag zeigt „RD macht mobil“ Autos von Oldtimer über Feuerwehrwagen bis hin zu Neuwagen, dazu gibt es Kinderunterhaltung und die Geschäfte in der Innenstadt öffnen.

Los geht es am Freitag ab 13 Uhr an der Nordmarkhalle. Aus Anlass des Wochenmarkt-Geburtstages gibt es am Willy-Brandt-Platz Kinderschminken, Karussellfahrten und eine Tombola. Bastian der Pantomime sorgt für Vergnügen in den Gesichtern der Kleinen, ebenso wie Stutentrine und Markgraf, zu gewinnen gibt es unter anderem einen Teddy von Steiff.

Der Wochenmarkt in der Nordmarkhalle in Rendsburg feiert am Freitag 50. Geburtstag. Quelle: Malte Kühl (Archiv)

Nach zwei Jahren Corona-Pause öffnet am Sonnabend endlich wieder die Pflanzen- und Gartenmesse Flora ihre Pforten. 60 Aussteller erwarten Besucherinnen und Besucher auf dem Norla-Gelände in Rendsburg, haben neben zahlreichen Pflanzen und Gehölzen auch Gartenequipment von Mähroboter bis Deko-Artikeln im Angebot.

Für Fans des Milchviehs findet am Sonnabend auf dem Vorführung die Landesjugendtierschau der Fleischrinder statt, Sonntag gefolgt der Floh- und Trödelmarkt. Mit dabei ist in diesem Jahr auch die Kreisverkehrswacht, die bei der Aktion „Fit mit dem Fahrrad“ auf einem Parcours Tipps zum sicheren Umgang mit dem eigenen Pedelec oder E-Bike gibt. Helmpflicht beachten! Das Gelände ist dafür an beiden Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt frei.

Rendsburg: Flora, RD macht mobil und Wochenmarkt-Geburtstag werben um Besucher

Zum verkaufsoffenen Sonntag steht auf den Plätzen von Rendsburg von 11 bis 17 Uhr das Thema Mobilität im Mittelpunkt des Geschehens. Von Oldtimer über Sonderfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst bis hin zu Neuwagen präsentieren sich bei „RD macht mobil“ Autos für jeden Geschmack auf Schiffbrücken- und Schlossplatz, am Obereiderhafen und dem Paradeplatz. Außerdem sind Sportboote auf der Obereider zu sehen.

Bei RD macht mobil zeigen Oldtimerfreunde ihre Fahrzeuge wie dieses Ford Model T. Quelle: Wolfgang Mahnkopf/hfr (Archiv)

Die Oldtimerfreunde Kropp und Pepers Kutschfahrten bieten derweil Mitfahrmöglichkeiten an. Die Musical-Academy Schleswig-Holstein lädt zum Zuhören und Mitsingen ein, derweil sorgen Spiele, Hüpfburg und eine Flugschule für Drohnen für Spaß bei den Kindern. Dazu öffnen die Geschäfte in der Rendsburger Innenstadt.