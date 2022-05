Bordesholm

Wählen gehen, shoppen und Kultur genießen: Am Wahlsonntag, 8. Mai, schließen in Bordesholm die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag auf. Etwa 50 Läden öffnen nach Angaben von Jürgen Baasch, Vorsitzender des Handwerks- und Gewerbevereins (HGV) Bordesholmer Land, von 12 bis 17 Uhr ihre Läden. Das Motto könnte also lauten: Erst im Wahllokal wählen, dann shoppen und zum Abschluss mit der Familie über die historische Klosterinsel wandern oder mit den Kindern eine Stippvisite ins Museum Tor zur Urzeit in Brügge machen.

Auf eine Maifeier hatte der HGV verzichtet. „Der Maikranz hält nicht mehr so richtig am Maibaum. Die Gefahr, dass jemand verletzt werden könnte, ist zu groß. Für 2023 suchen wir nach einer Alternative“, sagte Baasch. 2020 und 2021 hatte der HGV wegen Corona auf ein Maifest verzichtet. 2019 war die Kettenaufhängung des Kranzes gerissen und konnte nur mit Hilfe der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr wieder aufgehängt werden. Damals hatte der HGV zum ersten Mal seit Jahren das Fest wegen der geringen Beteiligung in den Vorjahren abgesagt.

„Bordesholm macht (wieder) auf!“ So lautet das Motto für den verkaufsoffenen Sonntag in Bordesholm. „Nachdem die Aktionstage in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sind, wollen Handel und Dienstleister mal wieder durchstarten“, teilte Baasch mit. Er habe richtig gemerkt, dass die Betriebe mit den Hufen scharren würden. „So viele Anfragen und Anmeldungen wie in diesem Jahr habe ich früher nicht bekommen.“

Verkaufsoffener Sonntag in Bordesholm: 50 Läden machen mit

Etwa 50 Läden öffnen im Ort. Gleichzeitig präsentieren in der Bahnhofstraße und auf anderen Plätzen Händler ihre Waren sowie Vereine und Verbände ihre Angebote. Neu hinzu kommen diesmal das Naturschatzlädchen in der Heintzestraße 39 und Oleksandras Lädchen im alten Buurn Bäcker in der Heintzestraße 41. „Mich freut das vor allem, weil sich der Aktionstag so in Richtung Alt-Bordesholm verschiebt“, machte Jürgen Baasch deutlich.

HGV-Chef Jürgen Baasch rechnet mit mehreren Tausend Gästen am 8. Mai in Bordesholm. Pastorin Stefanie Kämpf wird dafür sorgen, dass die Spenden an die richtigen Stellen gelangen. Quelle: Frank Scheer/Kirchenkreis (Archiv)

Viele Geschäftsleute haben sich Aktionen ausgedacht: Vor b!wohnt am Kreisel wird ein lebendiges Dorf mit Fotoshooting und kulinarischen Genüssen aufgebaut. Für Action werden laut Baasch die Jugendkart-Piloten des Automobilclubs Kiel, für die eine anspruchsvolle Slalomstrecke aufgebaut wird, sorgen. Der Jugendtreff bietet auf dem Rathausplatz Stockbrotbacken, Kinderspiele aus dem Spielmobil und Floorball an. Der Kegelverein gesellt sich mit einer mobilen Kegelbahn dazu. Ein Kinderkarussell wird seine Kreise vor „Rossmann“ ziehen und die kleinen Gäste zum Mitfahren einladen.

Spendenaktion in Bordesholm zugunsten der Ukraine

Der HGV verzichtet für diesen Sonntag auf Werbekostenbeiträge und Standgebühren der Betriebe und bittet diese stattdessen um eine Spende zugunsten der Menschen in der Ukraine. In den Geschäften werden Sparschweine in Ukrainefarben oder mit Aufklebern stehen, damit sich die Kunden auch daran beteiligen können.

Über Pastorin Stefanie Kämpf von der Christuskirche werden die Spenden zielgenau und ohne Abzug dahin gelangen, wo sie so dringend gebraucht werden. Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass der Aktionsbereich für Autofahrer gesperrt sein wird. Parkplätze im Umfeld stehen zur Verfügung.

Spaziergang über Klosterinsel Bordesholm

Nach dem Einkaufstrubel bietet sich ein Spaziergang über die Klosterinsel in Bordesholm an. Von der Klosterkirche ist der Seerundweg nicht fern. Die fünf Kilometer sind in einer Stunde gut zu schaffen.

Stippvisite im Museum Tor zur Urzeit in Brügge

Denjenigen, die nach oder vorm Shopping Lust auf lehrreiche Dinge haben, empfiehlt sich ein Besuch in der Museumsscheune Tor zur Urzeit in Brügge. Die Entstehungsgeschichte Schleswig-Holsteins und mehr wird dort präsentiert.