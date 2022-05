Verkaufsoffener Sonntag in Eckernförde, Konzerte, Feste: So wird 2022

Eckernförde

In den kommenden Monaten werden in Eckernförde etliche Veranstaltungen, Konzerte und Festivals auf die Beine gestellt. Nach zwei Jahren Corona-Bremse wollen die Organisatoren der Eckernförde Tourismus- und Marketing GmbH (ETMG) mit dem Kultursommer 2022 voll durchstarten. Neben Klassikern wie den Sprottentagen (3. bis 6. Juni) und dem Piratenspektakel (29. bis 31. Juli) mit Zehntausenden Besuchern sind es vor allem die kleinen Events, die nun verstärkt in den Fokus rücken.

„Wir haben in der Pandemie festgestellt, wie viele Kunst- und Kulturschaffende es in Eckernförde eigentlich gibt“, berichtet Stephan Vollbehr. „Und wir haben es geschafft, diese Synergien zu bündeln“, so der ETMG-Veranstaltungsleiter mit Blick auf die neue Arbeitsgemeinschaft „Kultursommer“, in der sich unter anderem die Kirchen engagieren. So ist es der AG zum Beispiel wieder gelungen, eine vielseitige Konzertreihe auf dem Kirchplatz von St. Nicolai sowie in der Borbyer Kirche zu organisieren. Ab 17. Juli wird es bis 16. September dort immer freitags Konzerte geben.

Veranstaltungen in Eckernförde: Neue Formate auf dem Kirchplatz

Nach Abschluss der Bauarbeiten wollen die Händler der St.-Nicolai-Straße am 27. Mai mit ihren Kunden eine „Welcome Back Party“ feiern. Zwischen 17.30 und 21.30 Uhr sollen Livemusik, Late-Night-Shopping und Gastronomie zum Programm in der innerstädtischen Einkaufsstraße gehören.

Auch die Reihe „Eckernförde singt“ mit bis zu 330 Teilnehmern nimmt ab 24. Juni in der Stadthalle wieder Fahrt auf. Der Online-Verkauf der früher schnell vergriffenen Karten für fünf Termine bis einschließlich 22. Dezember hat begonnen.

Sprotten-Matinee am 24. Juli im Kurpark Eckernförde

Zum sechsten Sprotten-Matinee am 24. Juli im Kurpark stehen Tradition und Geschichte der Stadt Eckernförde im Mittelpunkt. Mit dabei sind die städtischen Gilden und das Blasorchester sowie viel Plattdeutsch. Besucher können sich mit der richtigen Zerlege-Technik im „Sprotten-Diplom“ versuchen.

Nach seiner Premiere im vergangenen Jahr soll es am 18. und 19. August ein neues Innenstadtfest rund um den Rathausmarkt geben. Nach der guten Resonanz zum Auftakt wird es diesmal um einen Tag verlängert, und die lokalen Bekleidungsgeschäfte und Boutiquen stellen eine Modenschau auf die Beine. Dabei sollen Models aus der Region auf dem Laufsteg zum Einsatz kommen.

Drei traditionelle Feuerwerke zu den Veranstaltungen hat die ETMG gestrichen. Das eingesparte Geld werde stattdessen für die Organisation mehrerer Sportveranstaltungen verwendet. Dazu gehören ein Yoga-Open-Air (9. bis 12. Juni) sowie Beachvolleyball (25. und 26. Juni) jeweils am Südstrand und Beachfußball am Hauptstrand (9. und 10. Juli).

Mit einer Einschränkung aber müssen die Gäste zu allen Veranstaltungen im Hafen rechnen. Wegen Bauarbeiten an der Kaimauer sind Teile der Fläche gesperrt. „Wir können die Wasserseite in diesem Jahr dort leider nicht bespielen“, berichtet Stephan Vollbehr. „Mit dieser Herausforderung müssen wir leben. Wir werden die Stände bei den Sprottentagen und zum Piratenspektakel auf der anderen Seite platzieren müssen.“

Das vollständige Jahresprogramm samt Rock am Strand (2. Juli), Strand-Open-Air (3. Juli), Mittelalterfest (15. bis 17. Juli), Weinfest (23. Juli), Küstenschlager (12. August), Green Screen Naturfilmfestival (7. bis 11. September) sowie Kunst- und Kulturfest im Kurpark (2. bis 4. September) finden Sie unter www.ostseebad-eckernfoerde.de/veranstaltungen