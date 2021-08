Vermeintliches Wildschwein in Eckernförde sorgt für Polizeieinsatz

Eckernförde

In Eckernförde haben Anwohner der Polizei am Sonntagmorgen ein „Wildschwein“ im Garten eines Einfamilienhauses in der Riesebyer Str. gemeldet. Die Beamten stellten vor Ort allerdings kein Wildschwein fest. Stattdessen fanden sie ein sehr zahmes, neugieriges und verspieltes Minischwein in „Wildschwein-Optik“ vor.

Das Minischwein folgte den Beamten freiwillig und konnte schließlich am Nachmittag der erfreuten Halterin übergeben werden. Das Minischwein war am Samstagabend von einem Bauernhof in Barkelsby ausgebüxt und hatte tatsächlich den ganzen Weg nach Eckernförde alleine zurückgelegt. In der Nacht hatten die Anwohner in Barkelsby schon intensiv nach dem Hausschwein gesucht.