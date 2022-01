Rendsburg

Der Kriminalpolizei hat seit dem späten Sonnabend zwei minderjährige Mädchen aus Bredstedt und Rendsburg gesucht, die von ihren Eltern als vermisst gemeldet wurden. Wie die Polizei nun am Montag mitteilt, wurden die 14 und 16 Jahre alten Mädchen am späten Sonntagabend am Hauptbahnhof in Köln wohlbehalten von der Bundespolizei angetroffen. Die Eltern der beiden Mädchen machten sich noch am Abend auf den Weg nach Köln, um ihre Töchter abzuholen.