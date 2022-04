Witold Chwastek wuchs in Polen auf dem Land nahe der tschechischen Grenze evangelisch auf. „Die kirchliche Jugendarbeit hat mich geprägt“, sagt er. Auf dem Gymnasium lernte er Deutsch als Fremdsprache. Durch ein Freiwilliges Soziales Jahr kam er im Jahr 2000 nach Stralsund, und begann 2002 das deutsche Theologiestudium an der Uni Greifswald. Ein Semester studierte er an der Uni Tübingen. 2006 machte er in Greifswald Examen. Es folgte das Vikariat in Flensburg-Mürwik. Zehn Jahre war er Gemeindepastor in Fahrdorf. Auch Schwester und Bruder sind im Pastorenamt. Sie leben in Polen.

Witold Chwastek wohnt in Schleswig, ist verheiratet, hat zwei Söhne (sieben und neun Jahre) und eine Tochter (zwölf Jahre). Das Paar lebt getrennt und kümmert sich abwechselnd um die Kinder. Für den Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde schob er einen Hilfstransport für Flüchtlinge aus der Ukraine an. Die Waren brachte er mit einem Team nach Polen. Der Gettorfer Frank Boysen war einer der Fahrer. Er hatte in Gettorf auch die Pfadfinder in die Aktion eingebunden.