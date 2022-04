Neumünster/Flintbek

Die Landesregierung hat beschlossen, die Corona-Regeln weiter zu lockern: Ab Sonntag, 3. April, ist es erlaubt, sich in Innenräumen wie etwa im Einzelhandel ohne Masken aufzuhalten. Ausgenommen sind unter anderem Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und der öffentliche Nahverkehr. Geschäftsinhaber gehen unterschiedlich mit der neuen Freiheit um.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Imke Janneck leitet das Kaufhaus Renner in Flintbek. Und auch sie hat sich in den vergangenen Tagen Gedanken zu dem Thema gemacht. Maskenpflicht ja oder nein? „Das ist in der Tat ein Thema bei uns“, erklärt Janneck. Und fügt hinzu: „Wir haben intern beschlossen, dass wir die Maskenpflicht bei uns im Laden erstmal noch den April über aufrechterhalten.“

Ob das jedem Kunden gefällt? „Es bleibt abzuwarten, wie die Kunden das aufnehmen. Den meisten wird es aber sicherlich recht sein“, ist Imke Janneck überzeugt. Für sie zählt ein weiterer Grund: „Wir haben auf unserem Firmen-Handy regelmäßig eine rote Kachel in der Corona App, was ja zeigt, dass Vorsicht immer noch geboten ist.“

Kaufhaus Renner bleibt bis Ende April bei Maskenpflicht

Zu den größten Bekleidungsgeschäften im Land gehört die Firma Nortex in Neumünster. Auch dort hat man sich Gedanken zum Wegfall der Maskenpflicht gemacht. Geschäftsführer Kai Först sagt: „Endlich wieder ohne Maske, ich freue mich auf das Lächeln unserer Kunden. Die weiteren Lockerungen sind möglich, weil wir uns heute durch Impfungen schützen können.“

Lesen Sie auch Ende der Maskenpflicht am Sonntag: Kreis mahnt zur Vorsicht

Ein Aber hat er allerdings auch: „Gleichzeitig gibt es Menschen, die wir weiterhin schützen möchten. Deshalb haben unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stets eine Maske dabei. Aus Respekt tragen wir sie, wenn der oder die andere dies auch tut“, so der Nortex-Geschäftsführer, der gesteht: „Persönlich werde ich weiterhin eine Maske tragen.“

Eine kompetente, ehrliche und freundliche Beratung könne das Nortex-Team in jedem Fall gewährleisten, so Först weiter. „Und doch kennen wir alle Momente, in denen die Maske hinderlich ist: Etwa beim Schnack zwischendurch, wenn die Herzlichkeit sich besonders in der Mimik zeigt und die Maske einen Teil versteckt. Deshalb ist es ein befreiendes Gefühl, die Kunden bei Nortex wieder ohne Maskenpflicht willkommen heißen zu können.“

Nortex stellt den Gästen frei, eine Maske zu tragen

So stellt das Unternehmen den Gästen frei, ob sie eine Mund-Nase-Maske tragen oder nicht – und appelliert, mit Umsicht zu handeln. Först: „Mit Vorsicht, Gelassenheit und Zuversicht hat Nortex die Pandemie bisher vergleichsweise gut bewältigt, das sollte so bleiben.“

Marco Hauschildt ist Inhaber der Edeka-Märkte in Flintbek und Rendsburg. Er steht der Befreiung von der Maskenpflicht noch kritisch gegenüber. „Die Inzidenzzahlen und auch die Hospitalisierungsrate sind in meinen Augen zu hoch, ich bin jeden Tag froh, wenn ich die Läden am Laufen halten kann und nicht zu viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen krank sind“, sagt Hauschildt.

Die Edeka-Märkte haben die Maskenpflicht generell aufgehoben, dennoch hofft Hauschildt auf das Verständnis der Kunden und Kundinnen. „Wir werden plakatieren, dass wir in unseren Geschäftsräumen darauf hoffen, dass unsere Gäste weiterhin die Maske tragen. Zum Schutz aller“, so Marco Hauschildt.