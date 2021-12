Felm

Impfen auf dem Pferdehof in Felm: Hausärztin Dr. Gabriele Lorentz bietet in Felm von Freitag, 17. Dezember, bis einschließlich Montag, 20. Dezember, eine freie Impfaktion an. „Boostern, erste und zweite Impfung – alles ist möglich ohne Anmeldung“, sagt sie. Impfen werde sie überwiegend mit dem Vakzin von Moderna.

Hintergrund der freien Aktion der Fachärztin für Allgemeinmedizin „ist die Tatsache, dass ich aus meiner Praxis noch viel Impfstoff zur Verfügung habe und auf keinen Fall möchte, dass er verfällt“. Zudem drohe nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums im Januar ein Impfstoffmangel, „sodass alle jetzt vorhandenen Impfdosen wirklich genutzt werden müssen“.

Boostern in Felm auch vor Ablauf der sechs Monate

Boostert sie Impfwillige auch vor Ablauf der ursprünglich mit sechs Monaten angegebenen Frist nach der der zweiten Corona-Schutzimpfung? „Ja“, heißt die klare Antwort. „Wenn jemand vor etwas weniger als fünf Monaten die Zweitimpfung erhalten hat und sonst im Januar dran wäre, macht das auf jeden Fall Sinn. Das entspricht auch aktuellen Empfehlungen.“

Dr. Gabriele Lorentz praktiziert als Hausärztin in Kiel-Ellerbek und in der Gemeinde Schinkel am Nord-Ostsee-Kanal. Sie lebt in Felm auf einem Resthof mit Reitanlage am Tonnenberg in der Gemeinde Felm. Hier findet auch die Impfaktion statt.

Die Anschrift für die Impfaktion lautet Tonnenberg 5, 24244 Felm. Mitzubringen sind Impfpass, Personalausweis, Krankenkassenkarte. Wer vorab Fragen hat, erreicht die Ärztin unter Tel. 0172/9593514.

Das sind die Impfzeiten in Felm: Freitag, 17. Dezember, 15 bis 18 Uhr; Sonnabend, 18. Dezember, 11 bis 13.30 Uhr; Sonntag, 19. Dezember, 8 bis 10 Uhr; Montag, 20. Dezember, 17-20 Uhr.