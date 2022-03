Jevenstedt

Diebstahl in Jevenstedt: Am vergangenen Mittwoch, 16. März, ist bei einem roten Mercedes auf dem Edeka-Parkplatz in der Bankstraße die Schreibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 14 Uhr.

Jevenstedt: Täter stehlen Geldtasche

Dabei erbeutete der oder erbeuteten die Täter eine Geldtasche, die unter dem Beifahrersitz lag und in der sich ein höherer vierstelliger Betrag befunden haben soll. Ob das ein Glückstreffer war oder es die Verbrecher gezielt darauf abgesehen hatten, dazu machten die Beamten keine Angaben.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Wer konnte zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz von Edeka in der Bankstraße machen? Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 04331/2080 entgegengenommen.