Quarnbek

Wenn Windräder still stehen und Wolken die Energieproduktion der Solarpaneele stoppen, werden sichere Stromlieferanten gebraucht. Als regionale Stabilisator-Lösung für schwankende Energiemengen im Netz bringt Klaus Langer aus Quarnbek seine Vision von einem Pumpspeicherkraftwerk am Nord-Ostsee-Kanal wieder ins Gespräch. Der Grund: Langer fühlt sich und seine Idee von der neuen Bundesregierung beflügelt, nicht zuletzt vom grünen Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Sein Name: Robert Habeck, einst Energiewendeminister in Schleswig-Holstein.

Langer beruft sich auf eine 2012 von den Stadtwerken Kiel und der Uni Kiel finanzierte Machbarkeitsstudie. Darin werde die Umsetzbarkeit des Kraftwerks nachgewiesen, sagt Langer.

Wie bei Wasserkraftwerken in Thüringen, im Schwarzwald und in Norwegen könnte die Energiegewinnung auch am Nord-Ostsee-Kanal funktionieren, sagt Klaus Langer: Tausende Kubikmeter Wasser rauschen aus einem Hochspeicher abwärts und treiben Turbinen an, die in einem Maschinenhaus am Ufer des Nord-Ostsee-Kanals Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandeln. Als Speicherplatz kämen die Landwehrer Höhen mit einer natürlichen Höhe von 28 Metern infrage. Die Turbinen wären nur im Standby und starten erst, wenn die Leistung im Netz unter einen kritischen Wert sinkt.

Becken, um den Wasserschwall aus den Turbinen vor dem Eintritt in den Nord-Ostsee-Kanal zu bremsen, gehören ebenso zum Plan wie der 36 Hektar große, 1,8 Millionen Kubikmeter fassende Hochspeicher.

Das ist die Vision für ein Pumpspeicherwerk am Nord-Ostsee-Kanal

Teil von Klaus Langers Vision sind folgende Effekte beim Bau und beim Betrieb der Anlage:

Effekt 1: Das Werk wird mit nicht ins Netz einspeisbarer, überschüssiger Energie von Windkraftanlagen in der Nähe betrieben. Bislang werden die Mühlen abgeschaltet, wenn sie Strom nicht ins ausgelastete Netz einspeisen können. Für die Pumpen des Speicherwerks am Nord-Ostsee-Kanal könnten sie weiter laufen.

Effekt 2: Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) arbeitet an der Erweiterung des Nord-Ostsee-Kanals, der zweite Bauabschnitt soll voraussichtlich 2024 starten. Dabei werden beim Begradigen des Kanals in der Wittenbeker Kurve, die wenige Meter entfernt von der Landwehrer Höhe liegt, tonnenweise Bodenaushub anfallen.

Das Erdreich von der Südseite – Geschiebemergel, Ton und Lehm – soll auf die Nordseite des Kanals transportiert werden. Für die Transportschuten sollen zwei Anleger am Kanal gebaut werden. „Die Baukosten für die Anleger und den Transportaufwand könnte man sparen und den Boden stattdessen auf der Südseite für die Wände des Wasserspeichers verwenden“, meint Klaus Langer.

Für das künstliche Reservoir müsste ein 2,4 Kilometer langer und sechs Meter hoher Wall mit einem 20 Meter breiten Fuß und einer drei Meter breiten Krone errichtet werden. Rund 400 000 Kubikmeter Boden würden als Baumaterial für die Sohle und den Ringwall gebraucht.

Idee für Nord-Ostsee-Kanal: Ein Solarpark über der 36 Hektar großen Wasserfläche

Um die Fläche doppelt für Energiegewinnung zu nutzen, könnte ein Solarpark oberhalb des Wasserspiegels und an der Südseite des Walls gebaut werden. Auf hohen Ständerbauwerken könnten im Wasser Tische mit Photovoltaik-Paneelen stehen.

Die errechnete Leistung des Pumpspeicherwerks am Nord-Ostsee-Kanal liegt je nach Ausstattung bei bis zu 24 Megawatt. „Damit könnte man den Bereich Amt Achterwehr mit Strom versorgen“, sagt Klaus Langer.

Vor zehn Jahren hätte das Projekt 32 bis 42 Millionen Euro gekostet – die Summe wäre heute deutlich höher, sagt Klaus Langer. Nach 20 Jahren sollte sich laut der Studie von 2012 die Investition amortisieren. Steuereinnahmen würden danach in die Gemeindekasse fließen.

Stadtwerke Kiel haben kein Interesse an der Umsetzung

Als Finanzierer hatte Langer 2012 die Stadtwerke Kiel im Blick. Das Unternehmen lehnt jedoch damals wie heute eine Umsetzung ab. „Um die schwankenden Energiemengen im Netz auszugleichen, haben wir ein Küstenkraftwerk errichtet, das im Zusammenspiel von 20 Gasmotoren, einem Wärmespeicher und einem Elektrodenkessel die Netzstabilität sichert“, erklärt Unternehmenssprecher Sönke Schuster. Einen Spielraum für weitere Großinvestitionen gebe es nicht. „Wir sehen die Umsetzung im aktuellen und zukünftigen Marktumfeld als wirtschaftlich nicht darstellbar an.“

Das WSA lehnte das Projekt ebenfalls ab – wie vor zehn Jahren. „Das ist ökonomisch und ökologisch nicht sinnvoll“, sagt Sönke Meesenburg, Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes Nord-Ostsee-Kanal. Seine Begründung: Das Bauen nahe der Kanalböschung sei geotechnisch unsicher. Boden könnte abrutschen. „Der Boden da ist teils unberechenbar.“ Aus seiner Sicht reiche die Länge des Gefälles nicht aus.

Meesenburg bezweifelt, dass für ein Bauwerk dieser Größe ein Bauleitverfahren angeschoben werden kann. Der Flächenbedarf sei zu hoch. Die Landschaft würde großflächig verändert. Dafür müssten Ausgleichsflächen geschaffen werden. Um das Tempo aus dem Wasserschwall zu nehmen, würden Umlenkbecken gebraucht. „Wir wollen keine Querströmungen im Kanal.“

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt kennt die Vision

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz meint ganz allgemein: zu teuer. „In der Regel ist es kosteneffizienter, das Netz auszubauen statt auf andere Optionen zurückzugreifen, sofern erneuerbare Anlagen bei Netzengpässen abgeregelt werden“, heißt es aus Berlin. Zum konkreten Fall des Pumpspeicherkraftwerks am Nord-Ostsee-Kanal kann das Ministerium nichts sagen, weil es die Details nicht kennt.

Langer bleibt jedoch am Ball: 2021 stellte er der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn als zentraler Bundesbehörde der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sein Projekt vor. Eine Antwort steht aus.