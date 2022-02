Eckernförde

Es waren brutale Szenen, die sich im Juni vor zwei Jahren in einem Imbiss in Eckernförde abspielten. Ein Mann wurde von mehreren Personen zusammengeschlagen und mit einer Scheinhinrichtung in Todesangst versetzt. Einer der mutmaßlichen Beteiligten musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Eckernförde wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Die Zahl der vom Schöffengericht zu Hörenden war im Gerichtssaal überschaubar. Zeugen waren nicht geladen, nur der 23-jährige Angeklagte und sein Rechtsbeistand erschienen. Die Anklageschrift, die die Staatsanwältin verlas, war lang und klang erschütternd. Von der Gruppe sei das Opfer körperlich misshandelt worden, im Verbund mit einer Freiheitsberaubung. Andere Beteiligte werden in gesonderten Verfahren am Landgericht verfolgt.

Eine erhebliche Gewalt- und Drohkulisse

Laut Staatsanwaltschaft gab es einen gemeinsamen Tatplan, um dem Geschädigten „einen Denkzettel“ zu verpassen. Der fiel in dem Eckernförder Imbiss vor zwei Jahren besonders brutal aus. Die Täter hatten nach Angaben der Staatsanwältin eine „erhebliche Gewalt- und Drohkulisse“ aufgebaut. Das Opfer sei in den „Schwitzkasten“ genommen worden. Dann sei von einem Mittäter des Angeklagten mit einem Kantholz auf den Geschädigten eingeschlagen worden.

Als dem Angegriffenen schwarz vor Augen wurde, folgten Schläge ins Gesicht und auf den Körper. Im weiteren Verlauf soll der Angeklagte das Opfer mit einem Kabelbinder gefesselt und einen mitgeführten Schreckschussrevolver gezogen haben. Die Waffe sei ungeladen gewesen, was für den Geschädigten, der von einem echten Revolver ausgehen musste, nicht erkennbar war. Der Lauf soll ihm in den Mund gesteckt und der Abzug durchgezogen worden sein. Der Geschädigte habe Todesängste ausgestanden, so die Staatsanwältin.

Verletztes Opfer wurde aus Auto ausgesetzt

Weiter wurde er gezwungen, Handy und Geld herauszugeben. Anschließend soll ein Mittäter das Opfer in dessen Pkw zu einer 30 Kilometer entfernten Landstraße gefahren und dort – verletzt und blutend – ausgesetzt haben. Der Geschädigte erlitt unter anderem einen dreifachen Nasenbeinbruch und zahlreiche Prellungen.

Ein Vermittlungsversuch des Richters zwischen Rechtsbeistand und Staatsanwaltschaft blieb erfolglos. Während die Staatsanwältin von einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren ausging, forderte der Anwalt des Angeklagten eine Strafe maximal unter einem Jahr. In der Folge wurde das Verfahren vor dem Amtsgericht Eckernförde vertagt. So soll unter anderem versucht werden, mögliche Zeugen zu hören. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.