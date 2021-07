Kronshagen

Nawar Pack von der zuständigen Elektrotechnik-Firma blickt auf die Daten auf seinem Messgerät. Am vergangenen Freitag ist es noch an einem Serverschrank in der Kronshagener Gemeinschaftsschule angeschlossen. Ab dem heutigen Montag sammeln Pack und seine Kollegen Daten im Gebäude der Grundschule. Die Messungen im Gymnasium haben sie bereits abgeschlossen. Leitungslänge und Art der Leitung, Widerstand, Signalstärke, Rückflussdämpfung sind nur einige der Daten, die erfasst werden. „Im Grunde haben wir die Aufgabe, den Zustand der Leitungen zu ermitteln, und wo sie überhaupt verlaufen“, erklärt Pack.

In der Vergangenheit ist über die Jahre am Kronshagener Schulnetz viel gemacht worden, teilweise durch engagierte Lehrkräfte. Doch eine einheitliche Systematik gibt es nicht. Die Arbeit der Elektrotechniker kann man als Bestandsaufnahme bezeichnen, bevor die Nachrüstung erfolgt. Die gesammelten Dateninformationen werden an das zuständige Ingenieurbüro übermittelt, das dann die Verteilung von Kabeln, Servern und Hotspots in den drei Kronshagener Schulen plant, damit überall mit Tablets und digitalen Tafeln gearbeitet werden kann.

Kronshagen erhält aus dem Digitalpakt 610.000 Euro

Um die digitale Infrastruktur der Schulen zu fördern, hatte das Land den Digitalpakt ins Leben gerufen. In Relation zur Schülerzahl wurden Kronshagen 610.000 Euro aus diesem Förderprogramm zugewiesen. Da die Schaffung der infrastrukturellen Grundlagen aber etwa 900.000 Euro kostet, steuerte der Haupt- und Finanzausschuss vor der Sommerpause nach. Zusätzlich knapp 250.000 Euro bewilligte die Kronshagener Politik. „Wir hoffen, dass die Basisarbeiten im Herbst abgeschlossen sind“, sagt Bürgermeister Ingo Sander (CDU) zum Zeithorizont der Planung. Das Ziel der Gemeinde sei es, die Schulen so schnell wie möglich digital „auf Stand zu bringen“.

Dazu gehören auch neue Geräte wie digitale Tafeln. Beim Anbau der Grundschule an den Eichen wurden solche interaktiven Displays bereits verbaut. Weitere sollen noch in diesem Jahr über den IT-Zweckverband Kommunit folgen. Insgesamt 30 Displays schafft die Gemeinde an, 14 gehen ans Gymnasium, neun an die Gemeinschaftsschule und sieben an die Grundschule. Insgesamt verfügen die Kronshagener Schulen über 80 Klassenräume. Laut Sander muss es das Ziel sein, alle mit digitalen Tafeln auszustatten. „Da muss aber die Politik entscheiden, wie es weiter geht“, sagt er. Die Kosten für eine solche Ausstattung stehen noch nicht fest.

Im Zuge der baulichen Sanierung des Gymnasiums steuert in den kommenden Monaten eine weitere Kostenfrage auf die Gemeinde zu. Nach Angaben des Bürgermeisters arbeitet ein Fachbüro aktuell an einem Sanierungskonzept. Noch gebe es keinen Zeit- und Kostenrahmen. „Es wird noch dauern, bis wir verlässliche Aussagen haben“, sagt Sander. Die kommenden IT-Infrastrukturmaßnahmen müssen aber ins Sanierungskonzept einfließen, damit später nicht doppelt investiert werden muss. Die digitale Ausstattung der Schulen bleibt also auch künftig ein zentrales Thema im kommunalen Bereich – und ein kostspieliges zugleich.