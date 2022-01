Altenholz

Die Villa Hoheneck in Altenholz hat Nachbarn bekommen: Die drei Neubauten, die seit dem Spatenstich im Juli 2020 in die Höhe gewachsen sind, wurden mittlerweile an die neuen Bewohner übergeben. „Nun machen wir noch die Außenanlagen fit“, sagt Bauunternehmer Birger Andresen aus Flensburg-Handewitt. Das Gelände ist etwa 4000 Quadratmeter groß.

An der markanten Villa Hoheneck von 1902/3 hat sich nach dem Abriss der jüngeren Anbauten nicht mehr viel getan: „Bei der Villa gab es noch keine großen Fortschritte. Aber wir sind jetzt guter Dinge, dass wir die Baugenehmigung für das, was an der Villa geplant ist, bekommen“, erklärt Birger Andresen.

März 2021: Die Villa Hoheneck in Altenholz wird saniert, erklärt Birger Andresen, hier im Treppenhaus. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Die Villa Hoheneck in Altenholz und der längliche, aber davon getrennte Anbau gehören nach seinen Angaben beide einem Eigentümer. Der Zustand des alten Gebäudes erfordere eine Sanierung „von unten bis oben“, sagt Birger Andresen. Auch das Dach werde neu eingedeckt: „Gefühlt geht es zurück auf den Rohbau-Zustand.“

Villa Hoheneck in Altenholz soll bis Jahresende saniert sein

Er hofft, dass die Fassade der Villa Hoheneck bis zum Spätsommer fertig sein wird. Das Gebäude bekomme auch neue Fenster. Danach werden die Arbeiten im Inneren vollendet. „Ich möchte dieses Jahr mit den Arbeiten durch sein“, sagt Birger Andresen. Damit würde ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Villa Hoheneck in Altenholz enden.

Juli 2020: Offizielles Spatenhalten für den Baubeginn: An der Villa Hoheneck haben die Arbeiten für die drei neuen Gebäude begonnen. Mit dabei (von links): Architekt Jens Lassen, Birger Andresen (Bauunternehmen), Projektleiter Sönke Petersen, die Altenholzer Büroleiterin Bianca Hess sowie der stellvertretende Bürgermeister Mike Buchau. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Die Villa Hoheneck war schon Bauernhof, Café und Pensionat. Sie diente im Zweiten Weltkrieg der Marine als strategisch interessantes Gebäude am Kanal. Später leben dort Flüchtlinge und Prostituierte.

1972 kaufte Gastronom Jörn Clahsen, der heute in Strande lebt, mit Silke Marquardt das Gebäude. Die Villa Hoheneck entwickelte sich dann zu einer Szenekneipe. Später gehörte die Villa in Altenholz-Knoop der Stranderin Eldrid Wollenhaupt, die sie 2014 an einen Flensburger Investor verkaufte.

Dieser verfügte bereits über die Abrissgenehmigung. Doch die Proteste dagegen 2014/15 und schließlich eine Einigung mit dem Investor verhinderten den Abriss. Seit 2016 ist die Villa Hoheneck als Kulturdenkmal mit besonderem Wert in die Denkmalliste des Landes Schleswig-Holstein eingetragen.

Quadratischer Putzbau in historisierenden Formen

Ausschlaggebend war nach Angaben der Denkmalpflege „neben geschichtlichen und künstlerischen Gründen vor allem der hohe städtebauliche und die Kulturlandschaft prägende Wert“. Der quadratische Putzbau in historisierenden Formen wird unter anderem durch den auffälligen Eckturm geprägt.