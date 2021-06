Badewetter hat am Montag am Seestrand in Bordesholm geherrscht. Mittags ist aber nur wenig los - ebenso am Kiosk der "Seeterrassen". Die Toiletten sind auch dicht. Gäste, die ein Bedürfnis verspüren, müssen beim Pächter nach dem Schlüssel fragen. Und das hat zuletzt mehrfach zu Streit geführt.