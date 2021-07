Eckernförde

Für 95 Millionen Euro erhält die Wehrtechnische Dienststelle WTD 71 in Eckernförde zwei neue Messboote. Sie lösen die bisherigen Mehrzweckboote „Breitgrund“ und „Mittelgrund“ ab, die in die Jahre gekommen sind. Die neuen Schiffe sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 übergeben werden.

Lesen Sie auch WTD 71 erneuert Infrastruktur

Nach Angaben des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung (BAAINBw) ist ein entsprechender Vertrag für die Beschaffung der neuen Messboote mit der Fassmer-Werft in Berne an der Weser geschlossen worden. Die neuen Schiffe werden 50 Meter lang und elf Meter breit sein und damit etwas größer als ihre Vorgänger der Klasse 745.

„Breitgrund“ und „Mittelgrund“ werden ausgemustert

Die WTD 71 mit Sitz in Eckernförde verfügt über insgesamt neun Seefahrzeuge mit speziellen Fähigkeiten. Dazu gehören die Ende der 1980er-Jahre gebauten Mehrzweckboote „Breitgrund“ und „Mittelgrund“, die nach 32 Jahren ausgemustert werden sollen. Ebenfalls ersetzt werden soll das Sperrwaffenversuchsboot „Wilhelm Pullwer“, das bereits vor 55 Jahren vom Stapel lief.

Die bisherigen Mehrzweckboote – hier das Typschiff „Stollergrund“, das 2015 außer Dienst gestellt wurde – sind bereits 32 Jahre im Einsatz und knapp 40 Meter lang. Quelle: Frank Behling/Archiv

„Die WTD 71 freut sich jetzt auf die in 2023 zulaufenden neuen Schiffe mit einer modernen und zeitgemäßen Ausstattung“, sagt der zuständige Projektleiter Thomas Wallner von der Dienststelle. Die kommenden Seefahrzeuge würden dann die nächsten 30 Jahre sichtbarer Ausdruck der wehrtechnischen Untersuchungen und Erprobungen auf der Eckernförder Bucht sein.

Die Ausrüstung lässt sich an den Auftrag anpassen

Bei den neuen Messbooten „Seeversuche Küste“ handelt es sich um baugleiche Schiffe, die nach zivilem Standard konstruiert und für die besonderen Anforderungen der WTD 71 modifiziert werden. So sollen sie sich flexibel an die jeweiligen Aufträge und Erprobungszwecke anpassen lassen. Wie ihre Vorgänger verfügen sie über einen Schiffskran und können Container für die jeweils erforderliche Ausrüstung an Bord nehmen.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die neuen Messboote werden künftig unter anderem das Absichern und Bergen von Torpedos im Rahmen der Erprobung übernehmen. Sie begleiten aber auch U-Boote bei der Flachwassererprobung sowie den Einsatz autonomer Unterwasserfahrzeuge. Ebenso unterstützen die Schiffe bei Tauchereinsätzen im Rahmen von wehrtechnischen Untersuchungen von Tauchgeräten und Ausstattungen.