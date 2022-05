Rendsburg

Welche Direktkandidatinnen und -kandidaten ziehen für die Wahlkreise Eckernförde, Rendsburg-Ost, Rendsburg und Mittelholstein in den Landtag von Schleswig-Holstein ein? Und welche Partei holte in den einzelnen Wahllokalen des Kreises die Mehrheit? Am Wahlabend des 8. Mai 2022 präsentieren wir Ihnen hier die Ergebnisse.

Die Wahlergebnis-Grafiken aktualisieren sich ab 18 Uhr bis zur Verkündung des amtlichen Endergebnisses automatisch.

Landtagswahl 2022 in Rendsburg-Eckernförde: So wurde in Ihrer Nachbarschaft gewählt

Verteilung der Erststimmen bei der Wahl 2022 in Rendsburg-Eckernförde

Landtagswahl SH in Rendsburg-Eckernförde: Diese Parteien haben am meisten Stimmen geholt

Zugelassen waren 16 Parteien bei der Landtagswahl Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022

CDU

SPD

Grüne

FDP

SSW

AfD

Die Linke

Piratenpartei

Freie Wähler

Die Partei

Zukunft (Z.)

Die Basis

Die Humanisten

Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

Volt.

Detaillierte Wahlergebnisse aus den Wahlkreisen von Rendsburg-Eckernförde bei der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein

Sie interessieren Sich für detailliertere Ergebnisse aus Ihrem Wahlkreis? Hier finden Sie weitere Wahlergebnis-Grafiken:

Diese Kandidatinnen und Kandidaten traten bei der Landtagswahl 2022 in Rendsburg-Eckernförde an

Die Wahlberechtigten im Wahlkreis Eckernförde konnten folgenden Kandidatinnen und Kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme geben:

CDU: Daniel Günther

SPD: Thomas Losse-Müller

Grüne: Joschka Knuth

FDP: Thilo Rohlfs

SSW: Jette Waldinger-Thiering

AfD: Kevin Dorow

Die Linke: Sebastian Heck

Freie Wähler: Joachim Orth

Zukunft (Z.): Lars Schmidt

Die Basis: Annette Huschke

Im Wahlkreis Rendsburg-Ost traten diese Kandidatinnen und Kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein an:

CDU: Hauke Göttsch

SPD: Robert Schall

Grüne: Laura Catharina Mews

FDP: Tina Schuster

SSW: Michael Schunk

AfD: Thorsten Uhrbrock

Die Linke: Anissa Heinrichs

Freie Wähler: Steffen Holger

Volt: Christoph Thurner

Im Wahlkreis Rendsburg haben sich folgende Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein beworben:

CDU: Rixa Kleinschmit

SPD: Kai Dolgner

Grüne: Lea Reimann

FDP: Matthias Dobbrunz

SSW: Andreas Vollstedt

AfD: Sven Chilla

Die Linke: Maximilian Reimers

Freie Wähler: Jim Schreiber

Zukunft (Z.): Kjell Schmidt

Die Basis: Holger Thiesen

Im Wahlkreis Mittelholstein standen folgende Direktkandidatinnen und Direktkandidaten auf den Wahlzetteln: