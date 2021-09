Wahlkampf in Kappeln: Darum fehlte Günther bei Laschets Auftritt

Kappeln

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet war am Donnerstag zu Gast im hohen Norden. Im Rahmen seiner Wahlkampftour besuchte er den Bundestagswahlkreis 1 und sprach vor mehreren Hundert Zuhörerinnen und Zuhörern im Hafen von Kappeln. Auf seinen Parteifreund und Ministerpräsidentenkollegen Daniel Günther musste Laschet verzichten.

Die Shantys aus Schleswig stimmten auf den Auftritt ein, bevor die Choreografie der Wahlkämpfer mit dem 1980er-Jahre-Gassenhauer „Eye Of The Tiger“ ankündigte, dass es hier zwischen Klappbrücke und Segelbooten gleich zur Sache geht.

Wenige Minuten zuvor war der CDU-Kanzlerkandidat Laschet leicht verspätet mit dem Hubschrauber auf einer nahe gelegenen Koppel gelandet. Sein Terminplan am Donnerstag war eng gestickt: In Hamburg, Seevetal, Bremen und Celle hatte die Partei Auftritte geplant. Dazwischen: Kappeln an der Schlei.

„Eine schöne Stadt“, wie Laschet und grundsätzlich alle Wahlkämpfer in grundsätzlich allen Städten sagen. Mit auf der Bühne: Karin Prien, Bildungsministerin und Teil seines Zukunftsteams, Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und die örtliche CDU-Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen.

Laschet und die Zwischenrufe in Kappeln

Trotz anfänglicher Sorgenfalten, die dem Kandidaten Laschet angesichts der mäßigen Umfragewerte für die Union anzusehen waren, erlebten die Zuhörerinnen und Zuhörer einen kämpferischen Kandidaten, der deutlich mehr aus sich herausging als in den Fernsehsendungen der vergangenen Tage.

Es schien, als brauche Laschet den direkten Kontakt zum Wähler. Kaum ein Zwischenruf, auf den er nicht reagierte. Als ein offensichtlicher Corona-Skeptiker Richtung Bühne rief: „Das stimmt doch alles gar nicht“, schaltete Laschet schnell. „Doch. Gehen Sie mal auf eine Intensivstation“, so Laschet unter kräftigem Applaus. Und dennoch sei es im Blick auf die Meinungsfreiheit wichtig, „auch solchen Unsinn“ verbreiten zu dürfen.

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet: „Ja, Ja. Das ist ja auch in Ordnung“

Von vielen Parteikollegen habe er in den vergangenen Wochen und Monaten zu hören bekommen, dass die sich einen anderen Kandidaten gewünscht hätten, sagte Laschet. „Ja, Ja. Das ist ja auch in Ordnung.“

Nun müsse man aber zusammenstehen, um an 16 Jahre erfolgreiche Politik unter Kanzlerin Merkel anknüpfen zu können. Inhaltlich warnte Laschet deutlich vor einem Linksbündnis, warb für einen nachhaltigen Klimakurs der Industrie, einen Nationalen Sicherheitsrat und sprach sich gegen Steuererhöhungen aus.

Besonders klar wurde Laschet, als es um die Abgrenzung nach rechts ging. Hetze und Antisemitismus hätten keinen Platz in diesem Land, so Laschet vor dem Hintergrund eines offenbar nur knapp vereitelten Anschlags auf eine Synagoge in Nordrhein-Westfahlen am Morgen. „Unsere freie Gesellschaft wird von vielen Seiten bedroht“, sagte der CDU-Kanzlerkandidat und bekräftigte sein Ziel: „Die AfD muss raus aus den Parlamenten.“

Bevor der Hubschrauber in Richtung Celle abhob, hatte Armin Laschet nach etwa einer Stunde noch etwa zehn Minuten für Autogramme, freundliche Fotos und das Gespräch mit einer Schülerin über die Folgen des Lockdowns.

Ministerpräsident Daniel Günter, mit dem der Auftritt gemeinsam geplant war, ließ sich kurz vor Beginn der Veranstaltung entschuldigen. Nach zähen Verhandlungen mit Bahngewerkschaft und Bahn AG hatte er es als Vermittler nach dem Durchbruch am Vormittag nicht mehr rechtzeitig nach Kappeln geschafft. Die Autobahn sei dicht, ließ er die Wartenden wissen. Angesichts des Verhandlungserfolges in Berlin „verzeihen wir ihm das“, so Laschet.