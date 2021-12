Berlin

Die Abgeordneten von CDU und CSU in Berlin haben Johann Wadephul zu Beginn dieser Woche erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden ihrer Bundestagsfraktion gewählt. Der promovierte Jurist und langjährige Abgeordnete aus dem Wahlkreis 4, der große Teile des Kreises Rendsburg-Eckernförde umfasst, bekam 96 Prozent der Stimmen und hatte den Posten bereits in der zurückliegenden Legislaturperiode inne.

Außen- und Sicherheitspolitik als wichtiger Bereich

Wadephul, der das Direktmandat in seinen Bundestagswahlkreis im September knapp an seinen Herausforderer Sönke Rix von der SPD verloren hatte und über den Spitzenplatz auf der Landesliste wieder in den Bundestag eingezogen ist, wird für die Bundestagsfraktion damit auch in der kommenden Wahlperiode die Verantwortung für die Politikbereiche Auswärtiges, Verteidigung und den Europarat übernehmen. „Ich freue mich sehr über dieses tolle Ergebnis und das damit mir entgegengebrachte Vertrauen meiner Kolleginnen und Kollegen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion“, teilte Wadephul nach seiner Wahl mit. „Die Lage in der unmittelbaren Nachbarschaft Europas und die wachsenden Bedrohungen durch Russland und das immer weiter ausgreifende Engagement Chinas sind kritisch. Deutschland ist in der Außen- und Sicherheitspolitik gefordert wie nie zuvor. Ich werde mich mit Kräften dafür einsetzen, dass die neue Bundesregierung ihrer großen Verantwortung und den hohen Erwartungen an Deutschland gerecht werden kann“, so Wadephul mit Blick auf die außenpolitischen Herausforderungen für die Ampel-Koalition. „Zugleich werden wir klar artikulieren, wenn sie diesen Erwartungen durch innere Zerrissenheit nicht gerecht wird.“

Unterstützung der Soldaten

Als jetzt größte Opposition im Deutschen Bundestag werde die CDU/CSU-Fraktion weiter dafür sorgen, dass Soldatinnen und Soldaten auch künftig für ihre Arbeit in gefährlichen Einsätzen die bestmögliche Ausrüstung erhalten. „In meinem Wahlkreis ist die Bundeswehr stark vertreten und ich stehe im engen Austausch mit den Soldatinnen und Soldaten und werde mich dafür mit ganzer Kraft einsetzen. Unsere Bündnispartner in der NATO erwarten Verlässlichkeit in der Frage der nuklearen Teilhabe. Hier müssen wir weiterhin im engen Austausch mit unseren Alliierten agieren.“

Wadephul verwies in diesem Zusammenhang auf die akute sicherheitspolitische Krise an der Ostgrenze zur Ukraine. „Die neue Koalition muss sich mit der gefährlichen Situation an der Ostgrenze der Ukraine widmen und zu einer Lösung beitragen. Diese kann allerdings nur aus einer Position der Stärke herausgefunden werden.“ Die jüngsten Aussagen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Ralf Mützenich zur Eskalation und Deeskalation an der ukrainischen Grenze zeige, „dass die SPD hier noch Orientierungshilfe braucht“, erklärte Wadephul. „Es bleibt also spannend. Ich werde die Arbeit der neuen Regierung konstruktiv aber angemessen kritisch begleiten. Ich freue mich auf die kommenden vier Jahre“, so Wadephul.