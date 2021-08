Kronshagen

Christian Esselbach ist am Montagabend als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kronshagen wiedergewählt worden. Weil einige Kameraden die Wehr im Corona-Jahr verlassen hatten, musste der Vorstand komplett neu gewählt werden.

Gut 40 Kameraden aus dem aktiven Dienst und der Ehrenabteilung waren zur außerordentlichen Mitgliederversammlung ins Gerätehaus nach Kronshagen gekommen. Seit Langem war das, außerhalb der Einsätze, das erste Treffen in kompletter Stärke, immer noch mit Abstand und Maske.

„Die Pandemie gibt es noch, den Normalzustand haben wir noch nicht erreicht“, sagte Bürgermeister Ingo Sander als oberster Chef der Feuerwehr. Corona habe viel mit dem Vereinsleben gemacht. Keine Treffen, kein Tanzen, kein gemeinsames Biertrinken, kein Training, kein Spaß, das sei für jede Gruppe verdammt schwer und habe viele Vereine hart getroffen.

Viele Wahlen wegen der Austritte

Auch an der Feuerwehr ist die Zeit nicht spurlos vorübergegangen. „Es gab 15 Austritte in diesem Jahr“, sagte Wehrführer Christian Esselbach, allerdings auch vier Eintritte und zwei weitere, die bereits angekündigt seien. Mit insgesamt 46 Aktiven sei die Feuerwehr gut aufgestellt und könne den Brandschutz für die Gemeinde gewährleisten. „Über neue Mitglieder freuen wir uns natürlich immer“, sagte Esselbach.

Der neue Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Kronshagen: Wehrführer Christian Esselbach (vorne rechts), sein Stellvertreter Daniel Peterßon, Zugführer Mats Krüger (hinten von links), die Gruppenführer Stefan Breulmann und Janek Meyer, der Gruppenführer der Reserve, Jens Niehusen, Jugendwart Jens Schulze, Kassenwart Patrick Brzezicki und Schriftwart Christian Geermann. Quelle: Sven Janssen

Durch die Rücktritte waren einige Posten nur kommissarisch besetzt und mussten, neben den Positionen, die turnusgemäß zur Wahl anstanden, neu besetzt werden. Allen voran die Wehrführung. Der amtierende Wehrführer trat als einziger Kandidat nach sechs Jahren Amtszeit erneut an. Von den 35 stimmberechtigten Aktiven aus der Einsatzgruppe und der Reserve bekam er 26 Stimmen. „Danke für Euer Vertrauen, ich hoffe, dass ich die, die mich nicht gewählt haben, noch überzeugen kann“, sagte Esselbach nach seiner Wahl.

Kameradschaftspflege ist wichtig

Für das Amt des stellvertretenden Wehrführers traten mit Daniel Peterßon und Helge Thomsen gleich zwei Bewerber an. Mit 21 Stimmen konnte sich Peterßon gegen Thomsen durchsetzen, den 14 Kameraden wählten. In seiner Antrittsrede erinnerte Peterßon daran, dass das Kameradschaftliche in der Coronazeit, in der fast ausschließlich über E-Mail kommuniziert wurde und man sich nicht mehr wie üblich treffen konnte, ins Hintertreffen geraten sei. „Das war eine herausfordernde Zeit.“ Bei aller Professionalität in der Ausbildung und im Einsatz sei auch die Kameradschaftspflege wichtig. Die vergangenen Monate in der Wehr verglich er mit einem Laubbaum, der kräftig durchgeschüttelt wurde und Blätter verloren habe. „Die Blätter, die noch am Baum sind, sind dafür umso fester“, sieht er positiv nach vorn.

Bürgermeister Ingo Sander (rechts) gratulierte Wehrführer Christian Esselbach (links) und seinem Stellvertreter Daniel Peterßon zur Wahl. Quelle: Sven Janssen

Viele Neue in den Ämtern

Bis auf einen Gruppenführer, für den es keinen Vorschlag gab, wurden alle Positionen besetzt. Mats Krüger (28 Stimmen) wurde zum Zugführer gewählt. Gruppenführer sind Stefan Breulmann (22 Stimmen) und Janek Meyer (25 Stimmen), die Reservegruppe führt Jens Niehusen (33 Stimmen) an. Neuer Jugendwart ist Jan Schulze (27 Stimmen), zum Kassenwart wurde Patrick Brzezicki (33 Stimmen) gewählt und zum Schriftwart Christian Geermann (32 Stimmen).

„Ich danke allen, die Verantwortung in der Freiwilligen Feuerwehr übernehmen“, sagte Sander nach der Wahl. Das Ehrenamt Feuerwehr sei ein besonderes, die Feuerwehr sei immer da, wenn sie gebraucht werde, das mache ihn als Bürgermeister stolz. „Ich bin mir sicher, dass wir nach Corona wieder ins normale Fahrwasser kommen.“