Von Cornelia Müller

Karl-Heinz Rüter aus Haby ist ein Wanderfreak. Kurz vor dem 75. Geburtstag hat er seine vierte Deutschland-Durchquerung in 24 Etappen beendet. In der letzten Wanderwoche ging er von Miesbach in der Nähe des Tegernsees nach Bayerisch Gmain bei Bad Reichenhall direkt an der Grenze zu Österreich. Quelle: Cornelia D. Mueller