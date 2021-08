Bordesholm

Das Forum Klimaschutz Bordesholm hat die Erderwärmung sichtbar gemacht – mitten im Ort. Drei sogenannte Erwärmungsstreifen des britischen Klimaforschers Ed Hawkins hat Sprecherin Kerstin Wessel auf der Wiese zwischen Bahnhof- und Holstenstraße an den „Figuren in Bewegung“, die 2004 im Rahmen des Agenda-21-Projektes vom Handwerks- und Gewerbeverein in Bordesholm entstanden sind, befestigt.

Der Hingucker ist als Warnung und Appell zu verstehen. Ein absolutes Negativbeispiel der Vergangenheit ist laut Klimaschutzforum die Gestaltung des Rathausplatzes in Bordesholm – dort startet am Sonnabend gegen 10 Uhr die Infoaktion zum Auftakt des Stadtradelns.

Auf den Erderwärmungstreifen ist die jeweilige Mitteltemperatur eines einzelnen Jahres als schmaler Farbstreifen dargestellt: Dabei steht dunkles Blau für kühl und dunkles Rot für warm. Aneinandergereiht ergeben diese schmalen Streifen einen Strichcode, bei dem sofort erkennbar ist, wie sehr sich in jüngster Zeit die warmen Jahre häufen.

Die drei in Bordesholm gezeigten Objekte zeigen den Verlauf der Jahresmitteltemperatur in Schleswig-Holstein von 1881 bis 2020. „Auch bei uns häufen sich die wärmeren Jahre. Seit 30 Jahren, und immer wieder haben Kritiker darauf hingewiesen“, so Kerstin Wessel. Daher habe man die Aktion auf der Insel auch als Hingucker gestaltet. Bereits beim Aufbau sei man mit den Menschen ins Gespräch gekommen. Zwei Wochen werden sie auf die drohende Klimakatastrophe hinweisen.

Klimaforum: Rathausplatz ist ein Negativbeispiel

Einen ersten Pflock wollte das Klimabündnis in der Bordesholmer Kommunalpolitik einschlagen. „Bei jedem neuen Beschluss sollte auch über die Auswirkungen auf den Klimaschutz nachgedacht und abgewogen werden. Damit scheiterte man aber an einer Mehrheit“, so Carola Ketelhodt, Mitglieder des Forums und Grünen-Gemeindevertreterin. Als gutes Signal sehen die Aktivistinnen, dass jetzt bald ein Klimaschutzmanager eingestellt wird, dessen Stelle sich das Amt Molfsee und das Amt Bordesholm teilen. Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet.

Als ein Negativbeispiel sieht das regionale Klimaforum die Gestaltung des neuen Rathausplatzes am Bahnhof in Bordesholm. Wenig Schatten spendende Bäume und Grün seien dort eingeplant worden. Quelle: Frank Scheer

„Wir erwarten schon ein übergeordnetes Konzept für die Region“, so Kerstin Wessel. Aus Sicht des Klimaforums hätten das Amt Bordesholm und die Gemeinden ihre Vorbildfunktion in der Vergangenheit nicht so recht wahrgenommen. „Es gibt für die Liegenschaften überhaupt kein Konzept zum Wärmeverbrauch.“ Der Rathausplatz in Bordesholm sei das beste Beispiel für eine negative Klimasteinwüste. „Schatten spendende Bäume oder Grün seien dort komplett außer Acht gelassen worden.“

Stadtradeln in Bordesholm startet am Sonntag

Eine Aktion des Klimaforums ist die Premierenteilnahme von Bordesholm am Stadtradeln. Bei dieser Aktion treten die Verantwortlichen der Kommunalpolitik sowie Bürgerinnen und Bürger für mehr Klimaschutz in die Pedale. Bislang haben sich 132 Personen in 37 Teams angemeldet.

„Eine tolle Resonanz. Da geht aber noch mehr“, so Sabine Gliesman. Sie will als Werbung fürs Stadtradeln eine Installation – auch auf der Grünfläche, auf der die drei Klimastreifen zu sehen sind – mit Rädern herstellen. In Bordesholm steht Stadtradeln unter dem Motto: „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, sondern nur mal häufiger nutzen.“

Informationen auf dem Wochenmarkt

Während des Wochenmarktes informiert das Klimaforum am Sonnabend, 14. August, von 10 bis 12 Uhr über die Aktion. Die Polizeistation bietet eine Kontrolle der Fahrräder an. Die Kampagne in Bordesholm läuft von Sonntag, 15. August, bis Sonnabend, 4. September. Während dieser Zeit können die Teilnehmer über eine Meldeplattform die Kommunalverwaltung auf störende oder gefährliche Trassen für Radfahrer hinweisen. Im Amt Bordesholm steuert Umwelttechnikerin Lia Brunke (Tel. 04322/695156) das Projekt.

Weitere Informationen zum örtlichen Klimabündniskreis gibt es unter www.forum-klimaschutz-bordesholm.de. Ansprechpartnerin ist Kerstin Wessel (kontakt@forum-klimaschutzbordesholm).