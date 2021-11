Rendsburg

Autofahrer, die in der Nacht auf Sonnabend den Kanaltunnel in Rendsburg passieren müssen, können sich einen Umweg über die Rader Hochbrücke oder die Fähre sparen. Anders als angekündigt, wird die geplante Wartung kurzfristig verschoben, so das Wasserstraßen-Neubauamt (WNA). Angedacht war, den Tunnel unter dem Nord-Ostsee-Kanal dafür von Freitag, den 12. November um 21 Uhr, bis Sonnabend, den 13. November, um 5 Uhr zu sperren.

Rendsburger Kanaltunnel: Sperrung kurzfristig verschoben

Die jüngste Sperrung des Rendsburger Kanaltunnels ist erst genau zwei Wochen her. Am letzten Oktober-Wochenende hatte die Leittechnik des bis zum Frühjahr runderneuerten Bauwerks ein Update erhalten. Neue Bestandteile der Anlage wie die Raumlüftung und Einbruchmelder wurden dabei in das System integriert, so das WNA.

Lesen Sie auch Rendsburg: Kanaltunnel erhält Software-Update

Für die kurzfristige Absage der turnusgemäßen Wartung führte das Amt lediglich „betriebliche Gründe“ an, nähere Angaben machte es nicht. Ein Nachholtermin soll rechtzeitig bekannt gegeben werden.