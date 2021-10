Berufstätige Eltern sind darauf angewiesen, dass ihr Nachwuchs im Kindergarten verlässlich betreut wird. Doch in der DRK-Kita in Altenholz fällt immer wieder Personal aus. Was Eltern zusätzlich ärgert: Beim Mittagessen zahlen sie dann drauf. Jetzt soll das System geändert werden.