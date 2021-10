Tüttendorf

Stress, belastende Situationen, Grübelei, Sorgen ums Morgen: Clemens Kremer aus Tüttendorf, der in der Basisgemeinde Wulfshagenerhütten lebt, hat ein Rezept dagegen.

„Das hat mir schon immer selbst geholfen“, bekennt der 63-Jährige. Seine Medizin: ganz simpel Märchen. Er hat sich deshalb neben dem eigentlichen Beruf zum professionellen Märchenerzähler ausbilden lassen. Jetzt hilft er anderen ein bisschen dabei, sich selbst zu kurieren, wenn sie ihm aufmerksam zuhören.

„Märchenonkel“, das klingt ein bisschen abfällig, wenn Erwachsene das Wort benutzen. Der gute (alte) Mann, der Kindern schmunzelnd einen Bären aufbindet und mit ihnen zusammen in Fantasiewelten abtaucht, in denen jede noch so böse Geschichte gut ausgeht. Nichts für Erwachsene also?

Erwachsene sollen beim Märchenabend des Tüttendorfers Zuversicht erleben

„Im Gegenteil“, hält Kremer dagegen und lächelt strahlend. „Märchen lesen, erzählen und hören hat von jeher therapeutischen Wert, auch für Erwachsene. Märchen machen Mut, Stärken den Durchhaltewillen, öffnen das Herz, geben Zuversicht und Hoffnung. Dabei rede ich von echten Märchen und Legenden. Sie haben einen weisen Kern, geben eine Botschaft fürs Leben mit, etwas, das sich auch emotional und unterbewusst einprägt.“

Noch etwas ist dem Erzähler wichtig: „Das ist ähnlich wie bei biblischen Geschichten, die ich ebenfalls gern vortrage. Dabei geht es mir wie bei den Märchen um den inneren Gehalt, der immer den Glauben an Liebe, Hoffnung und etwas Essenzielles, das größer ist und dem wir vertrauen können, als Grundlage hat. Weisheit in Form von Geschichten, die anrühren und verzaubern, finden wir in allen Religionen.“

Hat Kremer den Nutzen schon als Kind erfahren? Als kleiner Junge sei er fasziniert und immer auch beruhigt gewesen, wenn die Mutter Märchen vortrug.

Gute Kindheitserfahrungen in Mutters Märchenstunde

„In den 1960er-Jahren habe ich die Spannungen der Erwachsenen in meiner Heimatstadt gespürt. Nazizeit und Bombardierungen wirkten auch bei den Eltern und dem Großvater stark nach. Es gab viel Unausgesprochenes. Grimms Märchen waren mir über diesen unbewusst wahrgenommenen Abgründen wie ein Geländer, eine Hilfe, die eigene Balance zu finden und zu halten“, beschreibt er seine Erfahrungen.

Dabei verweist er humorvoll auf ein Video über Wildkatzen, das anschaulich zeigt, wie auch im Tierreich Balance erlernt werden muss und wie Eltern dabei nachhelfen.

Kremer studierte katholische Theologie und Kunstgeschichte, war Zivi im Krankenhaus, Krankenpflegehelfer und schloss sich 1983 mit Frau und Kindern der christlichen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Wulfshagenerhütten an. Den eigenen Kindern, die heute längst erwachsen sind, erzählte das Paar mit Leidenschaft Geschichten, die begeistert aufgenommen wurden.

In der Holzwerkstatt der Basisgemeinde, die international gefragte therapeutische Holzspielgeräte für Kindergärten und Schulen fertigt, arbeitet Kremer bis heute im Verkauf und Vertrieb. Von 2017 bis 2019 ließ er sich bei dem Verein „Märchenhaft leben“ in Vlotho binnen zwei Jahren nebenbei zum Märchenerzähler ausbilden.

„Die zweite Profession, die ich nun ausübe, muss und soll mich nicht ernähren“, betont er. „Sie macht mir vor allem Freude, weil ich erlebe, wie sehr sie Kindern und Erwachsenen Freude macht und Zuversicht weckt.“

Rapunzel könnte im Park Wulfshagenerhütten wohnen

Und so hören jetzt Besucher von Märchennachmittagen und -abenden im üppigen Park am Herrenhaus Wulfshagenerhütten, in dem Dornröschen und Rapunzel zu Hause sein könnten, wie auch das Publikum im Haus der Familie oder der Zukunftswerkstatt in Kiel und demnächst bei der Awo in Gettorf gebannt zu, wenn Kremer seine Märchenkappe aus buntem Samt aufsetzt und frei erzählt.

Hier ist die nächste Märchenstunde mit Clemens Kremer Der Märchenerzähler Clemens Kremer aus Tüttendorf tritt am Mittwoch, 13. Oktober, um 15.30 Uhr im Garten des Awo-Familienzentrums Gettorf und Dänischer Wohld an der Kieler Chaussee 24 auf. Am Feuerkorb werden Märchen und Geschichten zum Staunen und Wundern für Kinder und Erwachsene erzählt. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder zahlen drei Euro. Man muss sich anmelden (Tel. 04346/8602 oder info@awo-gettorf.de).

„Ich lese nie vor, habe kein Buch dabei“, unterstreicht er. Um sich neue Geschichten aus aller Welt einzuprägen, nimmt er „zuerst eine meditative Haltung ein, weil sich dann das Unterbewusste öffnet, die rechte Gehirnhälfte aktiver ist als der reine Verstand“. Nach seiner Erfahrung dringt der Stoff auf diese Weise tiefer ein. „Ich kann mir den Text dann prima merken und ihn auf dieser Ebene auch wieder abrufen.“

Vorteil: Ist das Publikum klein, kann sich der Erzähler quasi mit den Märchenfiguren im Raum oder im Freien bewegen und das Publikum zur Interaktion animieren. „Ähnlich wie in Träumen werden Zuhörerinnen und Zuhörer tiefer berührt. Die Bilder können in der Seele Lebensmut und Liebe freisetzen“, unterstreicht er.

Auch wenn es um Grausamkeiten geht, die Kritiker zum Beispiel in Grimms Märchen beschrieben sehen? Der Märchenerzähler aus Tüttendorf sagt uneingeschränkt „Ja“. Die tiefere Aussage sei bei Geschichten, die er aussucht, „immer der Weg heraus und die Befreiung als positives Signal zu verstehen“.