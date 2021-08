Nach über 20 Jahren als Wehrführer von Gammelby ist für Andreas Flügge (55) Schluss. Für die Wehrführerwahl am Freitag kandidierte er nicht mehr. Was veranlasste Flügge zu dem Schritt?

Generationswechsel bei der Feuerwehr in Gammelby

Von Rainer Krüger