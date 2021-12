Mit Maskenpflicht und 2G am Wochenende: Der Weihnachtsmarkt in Eckernförde konnte in diesem Jahr wieder stattfinden. Bis Donnerstag noch gibt es auf dem Kirchplatz und auf dem Platz vor der alten Bauschule Glühwein und Zuckerwaren zu kaufen. So resümieren die Schausteller über das Corona-Geschäft.