Quarnbek

40 Aussteller freuen sich auf die Neuauflage des Weihnachtsmarkts rund um die Flemhuder Kirche. Ein Wermutstropfen: Der Buden-Aufbau ist Knochenarbeit, für Ältere kaum stemmbar. Die Organisatoren hoffen deshalb auf externe Unterstützung von Aufbau-Profis.

Die Vorfreude auf den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt rund um die Flemhuder Kirche ist Ausstellern und Organisatoren Stephanie Voss und Holger Kluß anzusehen. 2020 fiel der traditionelle Markt wegen des Lockdowns aus. Jetzt wollen 40 Ehrenamtliche wieder Stände für Punsch, Waffeln und Wurst, Gartendeko und handgemachte Textilien, Mistelzweige und Weihnachtskränze, Kerzen und Honig, Kunsthandwerk öffnen. „Es sind Leute aus der Region und aus Schleswig-Holstein, keine gewerblichen Anbieter“, betont Stephanie Voss. Auch ein Schauschmied zeigt sein Können.

Die Organisatoren hoffen auf viele kräftige Helfer beim Aufbau der Holzbuden. „Das war beim letzten Mal grenzwertig“, berichtet Stephanie Voss. Viele der Standanbieter sind schon etwas älter, die Budenelemente jedoch schwer. Die Finanzierung eines Profi-Aufbauteams ist noch offen. Das Orga-Team wünscht sich Unterstützung durch die Gemeinde.

Impfausweise oder gültigen Coronatest mitnehmen!

Neu ist das Sicherheitskonzept: Ein externes Unternehmen überprüft Gäste vor dem Betreten des Marktes auf „genesen, getestet oder geimpft“. Neu ist ein Stand mit am Feuer geräuchertem Fisch. Auch eine Märchenerzählerin ist erstmals in der Kirche dabei. Dort wird der Chor der Schule aus Strohbrück singen und das Jugendrotkreuz-Orchester spielen. Der Markt endet um 18 Uhr mit einem Turmblasen.

Für mit dem Auto Anreisende gibt es einen ausgeschilderten Parkplatz im Gewerbegebiet Klein Nordsee. Von dort fährt für einen Euro ein Shuttle-Bus zum Markt. Dieser sammelt auch an der Bahnstation Achterwehr Gäste ein. Von dort kann der Markt auch in zehn Minuten zu Fuß erreicht werden. Ein Radparkplatz wird dicht an der Kirche eingerichtet. Der Markt-Erlös kommt einen guten Zweck in der Gemeinde zugute.

Weihnachtsmarkt Flemhude: Sonnabend, 27. November, 11 bis 18 Uhr, Kirche, Kirchkamp 1, Quarnbek, Eintritt frei.