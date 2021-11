Osdorf

Auf dem Weihnachtsmarkt auf Gut in Augustenhof in der Gemeinde Osdorf müssen alle Besucherinnen und Besucher ab Sonnabend, 27. November, eine Corona-Schutzmaske tragen. „Wir verzichten aber an den vier Adventswochenenden zunächst auf Zugangsbeschränkungen nach 3G- oder 2G-Regel“, sagte Hausherrin Rixa von Baudissin am Montagnachmittag. „Wir könnten vorbehaltlich der Entwicklung der Pandemie nachsteuern. Unser Hygienekonzept steht im Einklang mit der Landesverordnung.“

Den Verkauf von heißen Getränken, Bratwurst, Pommes, Waffeln haben die Baudissins komplett nach draußen auf den Hof zwischen den Wirtschaftsgebäuden verlegt. Hier befinden sich auch Hütten mit Handgemachtem, Antikem und Geschenkvorschlägen.

Hofverkauf nicht nur auf Weihnachtsmarkt von Gut Augustenhof

„Wer etwas verzehrt, darf nicht auf dem Platz stehen bleiben“, betont von Baudissin. „Die Gäste müssen sich auf dem Gutshof mit Abstand verteilen. Tische stellen wir nicht auf. Es ist genug Platz für alle da.“ Der Hofladen soll wie geplant am ersten Weihnachtsmarkt-Sonnabend eröffnen. Von Baudissin: „Hier gelten dieselben Schutzvorschriften wie in allen Geschäften des Einzelhandels.“

Weihnachtliche Artikel und Kulinarisches für zu Hause kann man im Shop ebenso wie frisch geschlagene Nordmanntannen vorn auf dem Hof bis 23. Dezember täglich kaufen. Die Öffnungszeit ist von 10 bis 17 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt ist nur sonnabends und sonntags von 10 bis 17 Uhr offen. Wer den Weihnachtsbaum lieber selbst in der Plantage absägt, kann sich täglich auf dem Traktoranhänger hinfahren lassen. Auf dem Hänger muss ebenfalls Maske getragen werden.