Brodersby

Große Sorge um Bilgin Örnek: Es gibt immer noch keine Spur von dem 50-Jährigen, der in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen in Brodersby an der Schlei lebt. Örnek war am Dienstag, 19. April, nicht mit dem Bus in der Werkstatt in Kappeln angekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Neumünster soll keiner der Fahrer, die die Busse mit Bewohnern der Einrichtung zur Werkstatt in Kappeln fahren, Bilgin Örnek an dem betreffenden Dienstagmorgen gesehen haben. Er soll nicht am Bus erschienen sein. Auch soll er nicht an der Werkstatt aus dem Bus ausgestiegen sein.

Die Mitarbeiter der Wohneinrichtung hatten ebenso wie Nachbarn sofort mit nach Örnek gesucht. Er hat nach Aussage der Wohnbereichsleitung des St.-Nicolaiheims, zu der die Einrichtung gehört, ein „sonniges Gemüt“ und ist in seiner Umgebung allen bekannt. Die Polizei hat bisher mit Wärmebild-Drohnen, Hunden, Tauchern und Hubschrauber nach Bilgin Örnek gesucht – erfolglos.

Bilgin Örnek aus Brodersby an der Schlei. Quelle: Polizei

Polizei sucht Freitag erneut mit Hunden nach Bilgin Örnek

„Am morgigen Freitag werden wir erneut mit Hunden nach dem Vermissten suchen“, bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Neumünster am Donnerstagnachmittag. Nach Angaben des St. Nicolaiheims hatten Mitarbeiter der Wohneinrichtung Örnek morgens wie jeden Tag geholfen, sich für die Busfahrt zur Arbeit fertigzumachen. Dann hatte er das Haus nach deren Angaben wie seit 20 Jahren verlassen, um kurz darauf den Bus zur Werkstatt zu nehmen.

Bilgin Örnek ist 1,50 bis 1,55 Meter groß, hat dunkle kurze Haare und trägt eine Brille mit dunklem Gestell. Er hatte hellblaue Turnschuhe, eine dunkle Jeans und eine blaue Softshelljacke an. In seinem Stoffbeutel dürften sich eine rosa Trinkflasche, eine blaue Brotdose, Spielzeugautos, Zeitschriften sowie Steine befunden haben. Hinweise nimmt die Polizei in Eckernförde (Tel. 04351/9080 und 04351/8921600) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.