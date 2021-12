Der Windpark mit fünf Rotoren an der A 7 bei Loop und Schönbek ist weiter in der Kritik. Sowohl die Bürgerinitiative aus Neumünster als auch die aus Mühbrook sind gegen das Projekt, das im Jahr 2023 ans Netz soll.

Fünf Windräder an der A7 geplant: - Weiterhin starker Gegenwind für Windpark Loop-Schönbek

Von Frank Scheer