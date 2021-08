Gettorf

2020 fiel wegen Corona alles aus. Doch jetzt startet die Generation 60 plus bei der Erlebniswoche des Seniorenbeirats Gettorf von Dienstag bis Freitag, 24. bis 27. August, wieder durch – mit kulturellen Highlights, die Ältere auf Trab bringen sollen. Weltbekannte Bluesmusiker sind mit dabei.

„Wir sind begeistert. Schröter und Breitfelder, dieses tolle Blues-Duo, und der Autor Matthias Stührwoldt haben zugesagt für Donnerstag, 26. August“, berichtet Gerd Finke, Vorsitzender des Seniorenbeirats. „Das wird lustig mit Plattsnacker Stührwoldt, der aus allen Medien bekannt ist. Und die Namen der Bluesmusiker sprechen für sich.“

Blues und Lesung an der Seniorenanlage Hainweg in Gettorf

Georg Schröter (Piano) und Marc Breitfelder (Mundharmonika) stammen wie Stührwoldt aus der Region. Das Duo brachte es bei Blues-Challenges an die Weltspitze der Musikrichtung. Sie stehen für virtuose Interpretationen der Stilrichtungen Blues wie auch Boogie-Woogie/Rock, sind Meister der Improvisation. Breitfelders Blues-Harp-Variationen, bei denen er auf einen Koffer voller Instrumente zurückgreift, sind kaum zu übertreffen.

Auch Autor Matthias Stührwoldt wird die Gettorfer in seinen Bann ziehen. Quelle: Ulf Dahl

Sie nach Gettorf zum Gratiskonzert zu holen, dazu Stührwoldt, den Spaßmacher mit Tiefgang, der ihnen überraschende Bälle zuspielen wird bei dem Event von 16.30 bis 18.30 Uhr im Park der Seniorenanlage Hainweg in Gettorf, ist ein Kunststück. Die Publikumsspende dient der Bepflanzung am Hainweg.

Ganz schnell anmelden für Seniorenwoche Gettorf

Es gibt noch mehr zu erleben in der Erlebniswoche. Eröffnung ist am Dienstag, 24. August, von 10 bis 12.30 auf dem Markt/Ecke Eichstraße. Von 14 bis 17 Uhr fahren sportliche Senioren zum Minigolf nach Eckernförde. Am Mittwoch, 25. August, geht es von 15 bis 17 Uhr geführt durch den Tierpark Gettorf. Parallel findet das Boule-Turnier im Bürgerpark statt.

Für alle drei Veranstaltungen muss man sich anmelden. Es können nur je 20 Personen teilnehmen. Das gilt auch für Fortsetzung und Abschluss des Boule-Turniers am Donnerstag (14 bis 16 Uhr) und Freitag (15 bis 17 Uhr). Anmeldungen sind möglich bis Freitag, 20. August, bei Gerd Finke, Ofeld 14, 24214 Gettorf (in den Hausbriefkasten einwerfen, Tel. Finke 04346/6692).

Eine Anmeldung braucht man auch für den geselligen Ausklang am Freitag (17.30 bis 20.30 Uhr) im Park Hainweg. Es gibt Musik, Getränke, Gegrilltes zum Selbstkostenpreis. Keine Anmeldung ist nötig, wenn man am Donnerstag, 26. August, von 11 bis 13 Uhr einen Mobilitäts-Scooter vor der Eiche der Eichstraße ausprobieren will.