Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist längst nicht erreicht. Deutschland ist laut OECD unter den 38 Mitgliedsstaaten beispielsweise Schlusslicht bei der Rentenlücke. Frauen bekommen hier im Schnitt 46 Prozent weniger Ruhestandsgelder als Männer. Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März starten in der Region Eckernförde sieben Veranstaltungen zum Thema Chancengleichheit, aber auch zum Feiern und Spaß haben.

Weltfrauentag: Rentenlücke ist Thema

Die sogenannte Gender Pension Gap, die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen, klafft in den OECD-Staaten bei durchschnittlich 25 Prozent. Am weitesten fortgeschritten sind hier Estland und Dänemark mit unter zehn Prozent. In Deutschland gibt es dagegen noch einiges zu tun. Laut der Eckernförder Gleichstellungsbeauftragten Annika Pech hätten der Status Hausfrau, geringer bezahlte Frauenarbeit und häufigere Inanspruchnahme von Teilzeit zur Rentenproblematik beigetragen.

Drei Programmpunkte laufen online

Annika Pech hat gemeinsam mit ihren Gleichstellungs-Kolleginnen Anja Fiebelkorn (Dänischer Wohld), Bibeth von Lüttichau (Hüttener Berge) und Nina Jeß (Schwansen) sowie der Frauenberatung !Via das Programm zum Weltfrauentag zusammengestellt. Eine fruchtbare Kooperation, wie alle betonen. Als äußeres Zeichen gibt es jetzt auch ein Logo für das „Team Gleichstellung zwischen Schlei und NOK“.

Engagiert, aber auch fröhlich kommt das neue Programm daher. „Nach Corona und dem Winter wollten wir etwas dagegen setzen“, sagt Pech. Dennoch sind die Veranstaltungen noch von der Pandemie geprägt. So laufen drei Punkte nur online. Was aber kein Nachteil sein müsse, wie Jeß betont. Gerade im ländlichen Raum mit langen Fahrwegen seien viele Frauen dankbar, wenn sie sich auch übers Netz austauschen könnten.

„Ein Mann ist keine Altersvorsorge“

Los geht es allerdings ganz präsent am Freitag, 4. März, mit einem Frauenfrühstück bei !Via und musikalischer Begleitung. Beginn ist um 10 Uhr, Anmeldung bis zum 2. März unter Tel. 04351/3570. Ein tagesaktueller Test ist Voraussetzung. Während sich diese Veranstaltung rein an Frauen richtet, sind zu den nächsten Punkten auch Männer willkommen.

Montag, 7. März, geht es weiter mit einem Online-Vortrag der Autorin und Finanzexpertin Helma Sick anlässlich des Equal Pay Days. Das Thema: „Ein Mann ist keine Altersvorsorge“. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Chancengleichheit. Beginn ist um 18.30 Uhr, Anmeldung für die Zoom-Schaltung per E-Mail über annika.pech@stadt-eckernfoerde.de.

Noch zu wenige Frauen in der Politik

Von Politik und Frauen handelt der nächste Online-Vortrag am Donnerstag, 10. März, der um 19 Uhr startet. Hier dreht sich alles um die Parität in den politischen Ämtern im Norden. Anschließend wird die Möglichkeit zur Vernetzung und zum Austausch gegeben. Anmeldung: nina.jess@amt-schlei-ostsee.de. In Schleswig-Holsteins Gemeindevertretungen sitzen im Schnitt nur 25 Prozent Frauen. In 45 Kommunen sind sie gar nicht vertreten.

Bunt und fröhlich soll es am Freitag, 11. März, bei „Eckernförde malt“ zum Weltfrauentag zugehen. In der Eckernförder Stadthalle mit viel Platz treffen sich alle, die Spaß am Malen haben, um sich von Picassos „tanzenden Frauen“ (15-17.30 Uhr) oder Frida Kahlos Selbstporträt (18-20.30 Uhr) inspirieren zu lassen. Kosten: 15 Euro, Anmeldung unter r.lindau@ostseebad-eckernfoerde.de. Material wird gestellt.

Buchausstellungen zum Weltfrauentag

Zur Online-Disko wird am Sonnabend, 12. März, geladen. Von 20 bis 22 Uhr legt DJane Ilka aus Lübeck Dance-Classics, Rock und Pop auf. Musikwünsche dürfen geäußert werden. Den Einwahl-Link gibt es bei: annika.pech@stadt-eckernfoerde.de.

Wer nach Lesestoff zum Weltfrauentag sucht, wird ebenfalls fündig. In der Gemeindebücherei Gettorf läuft vom 7. März bis 2. April die Buchausstellung „Kämpferische Frauen“. Auch an die Mädchen ist gedacht: Im selben Zeitraum bietet der Bücherbus der Fahrbücherei Barkelsby Literatur zum Thema „Starke Mädchen verändern die Welt“ an. Dass auch Pippi Langstrumpf dabei ist, dürfte nicht verwundern.