Rendsburg

Der 24-jährige Tom Matzen aus Rendsburg ist am Sonntagmorgen im Aquacity in Rendsburg die 1000 Meter-Schmetterlingsdistanz in 16 Minuten, 29 Sekunden und neun Hundertstel geschwommen – das hat vor ihm noch keine Sportler geschafft und ist ein neuer Weltrekord auf dieser Strecke, in der keine Wettbewerbe veranstaltet werden. Matzens Leistung muss vom Rekordinstitut im Hamburg noch anerkannt werden. In einer Woche rechnet er mit einer Entscheidung. Ob die Leistung ins Guinness-Buch eingetragen werden kann, will er prüfen lassen.

Um kurz vor 8 Uhr trifft Tom Matzen ein. Seine Mutter Manuela hat den 24-Jährigen, der seit 5.30 Uhr wach ist, gefahren. Er fühle sich gut, die Witterungsbedingungen seien optimal. Im Freibad an der Untereider ist in Rendsburg zu diesem Zeitpunkt nichts los. „Der Rekordversuch soll vor der Öffnung über die Bühne gehen. Wir müssen alles filmen, und so können wir sicher sein, dass keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden“, erklärte Matzen.

Die 85-jährige Trainerin Helga Wendt ist ebenfalls stolz auf Rekord-Schwimmer Tom Matzen. Quelle: Frank Scheer

Am Beckenrand warten Vater Torsten, Trainerin Helga Wendt sowie die Wenderichter Hendrik Pieplau und Sascha Ludwigsen. Neben der Aufzeichnung sind die Aussagen der Wenderichte für den Weltrekord wichtig: Sie müssen im Anschluss bestätigen, dass Matzen ordnungsgemäß mit beiden Händen am Beckenrand war.

Um 8.25 Uhr springt der Sportler ins 25- bis 26 Grad warme Wasser im Aquacity – 100 Meter kraulend Warmschwimmen.

„Tom hatte immer schon verrückte Ideen“

Als Freibad existiert das Bad bereits seit 1960. „1961 habe ich hier schon gebadet“, erzählt Vater Torsten. Mutter Manuela ist aufgeregt. „Das war ich schon immer bei den Wettbewerben.“ Tom habe schon immer verrückte Ideen gehabt und dann ziehe er sie aber auch durch – die fünf Kilometer Schmetterling ist er ja auch schon geschwommen. „Das ist einfach seine Disziplin. Das schafft er schon unter 20 Minuten.“ Um 8.30 Uhr startet der Weltrekordversuch.

Vater Torsten Matzen macht vor dem Start noch schnell ein Erinnerungsfoto von Tom mit Mutter Manuela. Quelle: Frank Scheer

Aufgeregt rennt Trainerin Helga Wendt am Beckenrand auf und ab. Notiert die Zeit auf jeder 50 Meter-Bahn. Hendrik Pieplau, Meister der Schwimmmeister in Rendsburg, betonte während des Rennens: „Tom ist sehr gut auf der Strecke.“ Nach 16 Minuten, 29 Sekunden und neun Hundertstel schlägt er an. Als man ihm die Zeit zuruft, ballt er die Faust.

„Ich bin die Strecke ziemlich schnell angegangen, das habe ich im Wasser schon gemerkt. Bin jetzt echt froh, dass es vorbei ist“, so Tom Matzen. Bereits um 9 Uhr gab es zahlreiche Gratulationen, vor allem auf dem Instagram-Account von Matzen. Fenja Schrum, eine Vereinskollegin von Matzen hatte die Zwischenstände regelmäßig gepostet.