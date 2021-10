Altenholz

Einmal mit seinem Sohn von Kiel nach Paris und zurück, umweltfreundlich mit der Bahn: Das war der Plan des Altenholzers Kay Macquarrie in den Herbstferien. Er sitzt im Rollstuhl. Doch es gibt eine Bahnverbindung, die bei Hin- und Rücktour jeweils nur einen Umstieg erfordert hätte. Am Ende lief vieles anders als erhofft – und teils entwürdigend.

„Es kommt immer anders als geplant“, sagt Kay Macquarrie. Der Journalist sitzt seit über 20 Jahren im Rollstuhl, engagiert sich unter anderem im Beirat für barrierefreies Reisen bei der Bahn.

Vor drei Jahren startete der Altenholzer eine Online-Petition für einen stufenlosen Einstieg auf allen Bahnhöfen und eine leichtere Online-Anmeldung für Ein- und Ausstiegshilfe. Doch leider müssten immer noch „unzählige Felder“ ausgefüllt werden.

Schon die Anmeldung für die Paris-Tour war kompliziert

Bei der viertägigen Paris-Reise in den Herbstferien hakte es von Anfang an: So war es etwa beim digitalen Ticketkauf für die Auslandsreise nicht einfach für den Altenholzer möglich, die Reise als barrierefrei anzukündigen. Bei der Online-Anmeldung für den Hilfsservice stellte sich zudem heraus, dass die Begleitperson für die Fahrt in Frankreich nicht ins System eingepflegt worden war.

Bei der Tour nach Paris blieb es wegen eines Zugausfalls nicht beim einmaligen Umsteigen. Doch Vater und Sohn (11) erhielten Hilfe – teils sogar spontan auf den ungeplanten Strecken, lobt Kay Macquarrie. Es sei auch toll gewesen, Paris per Rad zu erkunden, sagt der 46-Jährige. Der Altenholzer war dort mit einem sogenannten Adaptivbike unterwegs – eine Art Radvorbau, an den er seinen Rollstuhl anschließen kann.

Auf der Rücktour erlebte er allerdings nach seinen Angaben völliges Chaos. So war die benötigte Hilfeleistung nicht ins System eingetragen. Es gab keine Einstiegshilfe für den TGV-Zug, kein Team, das beim Wechsel kam, um ihn einzuladen.

In Mannheim wollte die Mobilitätsservice-Zentrale (MSZ) den Altenholzer einfach in einen zwei Stunden später fahrenden ICE setzen, obwohl alle anderen Passagiere in einen Zug steigen durften, der zehn Minuten später auf einem anderen Gleis fuhr. Der Altenholzer kümmerte sich also selbst darum, dass auch er in diesen Zug gelangte.

Das quälendste Ärgernis für ihn war aber das Thema Toilette: Ab kurz vor Frankfurt stand für ihn kein WC mehr zur Verfügung: Auf der einzigen barrierefreien Toilette im Zug lief das Wasser nicht mehr ab. Und die Fahrt dauerte für den Altenholzer und seinen Sohn noch vier Stunden.

Barrierefreie Toilette im Zug war stundenlang nicht nutzbar

„Das war das frustrierendste Erlebnis“, sagt der 46-Jährige. Müssen und nicht dürfen: Das kann zu einer qualvollen Erfahrung werden. Er fragte beim Personal, ob man ihm notfalls eine normale Toilette öffnen könne, damit er bei Bedarf wenigstens etwas Privatsphäre habe. Doch es hieß, da könne man leider nichts tun. Die Bahn äußerte sich auf Anfrage am Donnerstag nicht zu dem Thema.

Das Thema Toilettenzugang sei grundsätzlich schwierig, erklärt Kay Macquarrie: So befänden sich zum Beispiel die Toiletten in Restaurants oft im Keller.

Nach seiner Rückkehr beauftragte er eine Anwältin, um Schadenersatz oder Schmerzensgeld für dieses Bahn-Erlebnis zu bekommen. „Die Bahn zahlt dann auch zwischen 300 und 500 Euro“, berichtet der Altenholzer. Es gibt auch Online-Anbieter, die eine sogenannte „Entschädigung bei Barriere“ für Betroffene abwickeln.

Trotz seiner negativen Erfahrungen hofft Kay Macquarrie, dass sich Menschen mit Einschränkungen nicht von Bahnreisen abschrecken lassen. Denn nur so werde es gelingen, Zugreisen für alle besser und barrierefrei zu machen. Er nutzte die Bahnreise auch für lange Gespräche mit seinem Sohn – und weiß dank ausdauernder Quartettspiele jetzt „alles über Dinos“.