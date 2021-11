Kronshagen/Kiel

Was wäre, wenn die Pandemie vorbei wäre? Bilder und Collagen unter dem Titel „Auftauchen – endlich wieder Visionen“ von Schülerinnen und Schülern aus drei Jahrgängen der Gemeinschaftsschule Kronshagen schafften es bis in die Kieler Galerie Kunstraum B. 30 Arbeiten sind in einer öffentlichen Ausstellung zu sehen.

Gemeinschaftsschule und Kunstverein arbeiten erstmals zusammen

Der Kunstverein Kunstraum B, der die Galerie seit 2003 betreibt, und die als Kulturschule ausgezeichnete Gemeinschaftsschule starteten mit der Ausstellung eine neue Zusammenarbeit. Vereinsvorsitzende Maren Schwartzkopf und Schulleiterin Ulrike Mangold entwickelten das Projekt. Ausgangspunkt war die Feststellung: „Man hat in der Pandemie den Eindruck bekommen, man nimmt nicht mehr am Leben teil“, sagt Maren Schwartzkopf. Das Projekt soll zeigen: „Miteinander schaffen wir es. Kunst kann das.“

„Auftauchen – endlich wieder Visionen“ bekamen 90 Schülerinnen und Schüler aus dem achten Jahrgang als Impuls, um Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen für die Zukunft in ein Bild zu fassen. „Die Materialwahl war frei,“ erklärte Kunstlehrerin Ulrike Mangold – größtmögliche Vielfalt das Ziel. Das Thema beflügelte. Siebt- und Neuntklässler fragten nach, ob sie mitmachen dürfen. 20 Werke stammen von ihnen.

In sieben Wochen entstanden Gegenentwürfe zum ausgebremsten Leben in den Lockdowns, Homeschooling ohne Klassengemeinschaft oder Treffen in kleinen Gruppen. Schüler klebten Collagen aus Magazinfotos, Weltkarten, Büroklammern, Bronzefolie. Malten mit Acrylfarbe, Wachskreiden oder Tusche Hochhaussilhouetten mit Meerjungfrauen auf dem Trockenen davor, Ballerinen in schwungvoller Drehung, Raketen beim Start in ferne Welten, Quallen als Begleiter beim Auftauchen.

Jugendsprache in Bildgestalt

Für Maren Schwartzkopf sind die Arbeiten Jugendsprache in Bildgestalt, „wo Kommunikation mit Worten nicht reicht“. Wie Seifenblasen schweben sie auf 30 bis 50 Zentimeter großen Holztafeln an Fäden von der Decke der 35 Quadratmeter großen Galerie oder sind eingepasst in die Gläser von Taucherbrillen.

Handflächengroße Porzellan-U-Boote von Keramikerin Maren Schwartzkopf sind als Perspektivgeber dazu gestellt. Verknüpfende Idee dabei: „Das Periskop ausfahren und einen Blick nach rechts und links wagen.“

Ausstellung: Auftauchen – endlich wieder Visionen. Kunstraum B, Wilhelminenstraße 35, Kiel. Vernissage: Donnerstag, 4. November, 17 Uhr, bis 23. November, Mittwoch bis Freitag 16 bis 18 Uhr.