Emil Karau macht nach 35 Jahren einen Schnitt. Er verkauft sein Café Zeit in Westensee. An der Gaststätte hängt ein Maklerschild, im Internet ist das Haus unter Immobilien zu finden. „Ich bin 67. Es reicht“, sagt Emil Karau.

Seine Marzipantorte ist legendär. Der Verleger der Kieler Nachrichten von Gut Emkendorf gehörte Jahrzehnte zu den prominenten Kunden. Dazu tausende Gäste, die nach einer Runde um den Westensee im Café am Berg einkehrten. Bis heute verkauft Emil Karau auf Vorbestellung ganze Torten und einzelne Stücke, allerdings nur außer Haus. Das Geheimnis seiner Torte: Er macht sie im laufenden Betrieb frisch. Backt die Böden, verteilt Kirschen und Schlagsahne und legt eine Schicht samtig leuchtendes Marzipan als Decke auf die Schlemmerstücke.

Veränderung gehört für ihn zum Standard

Das Café hat Kultstatus. Emil Karau, gelernter Schornsteinfeger, kaufte 1986 Café und Bäckerei Röckendorf. Er baute an. Und um. Und noch mal an. Veränderung gehört für ihn zum Standard. „Ich kenne hier jeden Stein,“ erzählt der Handwerker. Erst kam der Saal dazu, dann ein Anbau hinten und eine überdachte Terrasse für Grillabende daneben. Ein Platz für ein Schwalbennest in einer Ecke gehört dazu. An der anderen Gebäudeseite entstand ein Antikladen.

Die Küche wuchs ebenfalls nach hinten. Auf dem Dach legte Karau sein privates Refugium an. Ganz nah am Himmel. Mit Rasen als Grasdach. Ein weiterer Dachbereich könnte noch ausgebaut werden, zeigt er. Für 75 Quadratmeter gibt es eine Baugenehmigung.

Liebe zum Detail an jeder Wand in Westensee

2020 sanierte Emil Karau mit seiner Frau Nicole alle Räume. Sein Geheimnis: „Es muss nach jeder Veränderung immer noch so aussehen, dass Gäste das alte wiedererkennen.“ Weggeworfen wurde nichts, Säulen und Fenster beispielsweise wurden im Kulturcafé Lutterbeker bei Kiel eingebaut.

Die Liebe zum Detail strahlt von jeder Wand. Balken überm Tresen leuchten in Rosa und Lila, Tapeten und Wände in kräftigen Grüntönen, Türrahmen weiß, -füllungen lila. Im dunkleren Bereich des Saals gibt es indirekte, dimmbare Lichtleisten. Auf dem Herrenklo empfängt ein VW-Bus im Flower-Power-Look als Wandmalerei die Gäste, Damen haben Wände in sattem Grün mit handgemalten Goldrändern.

Sehen konnte die sanierte Pracht bislang kein Gast. Nach dem letzten Pinselstrich kamen die Lockdowns. Der Pächter, der das Café im gleichen Stil weiterführen wollte, sprang in der endlosen Schließzeit ab.

Karaus Hoffnung: Ein weiterer Gaststättenbetreiber mit Herz für Nachhaltigkeit und tortenhungrige Ausflügler kauft die markante Immobilie. „Ich würde auch in der Anfangsphase in der Küche stehen und unterstützen“, sagt er: Helfen könnte er bei der Herstellung der Torten etwa. Eine Marzipantorte dauert bei Emil Karau gerade 15 Minuten.

Zum Kultstatus tragen Erinnerungen an ungewöhnliche Events wie das Seifenkistenrennen zum 20-Jährigen Bestehen 2006 wach. Rötger Feldmann, besser bekannt als Brösel, Erfinder des Werner-Comics, und sein ewiger Renn-Kontrahent Holgi traten gegeneinander an. Emil Karau ließ die Dorfstraße – eine Landesstraße – sperren. „Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt hab.“

Vor dem Café starteten in Renngefährten Brösel und Holgi gleichzeitig. Am Straßenrand waren Strohballen aufgetürmt. „Mehrere 1000 Zuschauer waren da,“ erinnert sich Emil Karau.

Das Café hat fast eine eigene Persönlichkeit, Emil Karaus Leben spiegelt sich darin. 31 mal reiste er nach Indien. Eine Elefantenskulptur auf der Fensterbank und ein Shiva-Kopf erzählen Reisegeschichten. Fotoalben vom ungewöhnlichen Zusammenhalt der Café-Crew: Ein Betriebsausflug führte alle nach Mallorca. Einer zur Hallig Hooge. Drei Tage war landunter. Man stand das gemeinsam durch. Vergnügt.

Heute Personal zu finden, „kann man vergessen“, sagt Karau. Nur für vier Stunden will am Sonnabend und Sonntag keiner mehr arbeiten, auch nicht im Kult-Café.

Selbst wieder aufmachen will Karau wegen seiner angeschlagenen Gesundheit nicht. Der Einkauf eines neuen Gastro-Lebensmittelvorrats sprengt für ihn den Rahmen. „Das kostet Tausende.“

Café Zeit, Dorfstraße 23, Westensee, Torten auf Bestellung unter Tel. 04305/681.