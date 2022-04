Westensee

Mit einem Schockanruf brachten zwei Frauen einen 85-jährigen Senior aus Westensee in Bedrängnis: Eine gab sich als seine Tochter aus, eine als Polizeibeamtin. Sie fragten nach Geld und Wertgegenständen, angeblich, um die Tochter aus dem Gefängnis zu holen. Der Senior kam davon: Das Gespräch brach ab, als er seine Vermögensverhältnisse schilderte.

Die Polizeidirektion Neumünster kennt diese Masche als dreisten Enkeltrick. Polizeipressesprecher Sönke Petersen berichtet, dass an einigen Tagen bis zu 30 Schockanrufe derartiger Schockanrufe allein in seinem Zuständigkeitsbereich gemeldet werden. „Die Dunkelziffer ist weitaus höher.“

Polizei rät: Nichts preisgeben, bei Verwandten telefonisch rückversichern

Rat der Polizei, wenn sich Anrufer als Verwandte ausgeben, eine schockierende Grusel-Story erzählen und Geld fordern: Sich nicht auf die vermeintlichen Verwandten einlassen, keine Angaben zu Wertgegenständen machen, keine Überweisung tätigen. Stattdessen: Sich bei Verwandten per Telefonanruf rückversichern und den Anruf bei der Polizei unter Tel. 110 melden. Anzeige erstatten.

Die Betrügerinnen erwischten den Senior direkt nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus. Er hatte eine schwere Darm-Operation hinter sich, schilderte er in einem Brief den Kieler Nachrichten. Der Witwer hörte eine Frauenstimme am Telefon, der Empfang war schlecht. Sie nannte ihn „Papi“ und gab sich als seine Tochter aus. Sie erzählte, sie hätte ein dreijährige Kind überfahren und deren Mutter schwer verletzt. Sie sei in Polizeigewahrsam und bräuchte sofort Geld.

Als die Hintergrundgeräusche lauter wurden, übernahm eine zweite Frau das Gespräch und gab sich als Kommissarin aus. Sie schilderte den Vorfall mit dramatischen Einzelheiten. Sie sagte, seine Tochter müsse sich mindestens wegen Totschlags verantworten.

Die Lügen trafen den Senior schwer. „Ich war zutiefst erschüttert und konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen“, beschreibt der Senior seinen Gemütszustand. Dennoch bat er geistesgegenwärtig, vor weiteren Aktionen seinen Sohn zu kontaktieren. Das wurde ihm von den Betrügerinnen ausgeredet: Die Tochter habe nur zwei Anrufe, einen habe sie für ihren Strafverteidiger gebraucht. Der Staatsanwalt habe strengstens untersagt, Dritte in die Strafsache mit einzubeziehen. Die Verschwiegenheit müsse gewahrt bleiben. Es bestehe Verdunkelungsgefahr.

Die Frauen gaben an, der Tochter könne Haftverschonung gewährt werden, wenn eine Kaution von 54.000 Euro hinterlegt werde. Der Senior erklärte, er habe diese Summe nicht zu Hause, müsse erst zur Bank gehen. Daraufhin fragten die Frauen, ob er Wertgegenstände wie Schmuck oder Goldbarren im Haus habe und ob er einen Safe besitze. „Ich antwortete wahrheitsgemäß, darauf brach das Gespräch ab“, berichtet der Senior.

Ein Anruf beim Sohn brachte Klarheit: Betrügerinnen waren am Telefon

Entgegen der Verschwiegenheitsversicherung rief er doch seinen Sohn an, der über die Nachricht ebenfalls erschüttert war. Er rief seine Schwester an, die wiederum ihren Vater anrief und klar machte, dass es ihr gut geht. „Als Abonnent Ihrer Zeitung bitte ich Sie, meine Ausführungen zu nutzen, um Senioren nochmals vor dieser Variante des Betrugs zu warnen,“ erklärte der Senior.

Seien Sie vorsichtig, wenn jemand Sie am Telefon um Geld bittet

Die Polizei rät: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn zurück. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110!