Westensee: Ranger geht gegen wilde SUP-Sportler vor

Westensee

Board aufpumpen und losfahren – Stand-up-Paddler können ihre Bretter überall einsetzen. Der Verein Naturpark Westensee/Obere Eider hat einen Ranger eingestellt, um am Westensee eine naturverträgliche Variante des Freizeitsports zu garantieren. 2020 war der See an schönen Tagen überfüllt.

Der Westensee ist ein beliebtes Paddelrevier. Das Problem: Bei Wind kann eine Paddeltour mit dem SUP im Schilfgürtel eines Sees enden. Die Schilfzone gehört zum Flora-Fauna-Habitat rund um den See. Als SUP-Sportler wiederholt ins Schilf fuhren, wandte sich eine Anwohnerin an den Verein Naturpark Westensee und bat, das Paddeln im Naturschutzgebiet in geregelte Bahnen zu lenken.

Mit dem Ranger David Klemmer (47) fanden Anne Katrin Kittmann, Geschäftsführerin des Naturparks, Helmut Kaphengst vom Ruder- und Segelverein Westensee (RSV) und Seeinhaber Andreas Jörs die Antwort auf wildes SUP-Paddeln. Klemmer, im Hauptberuf Förster, aktuell von Mai bis Oktober Ranger, geht auf SUP-Sportler zu, verteilt Flyer. Schilder hängen an jeder Badestelle, weitere werden aufgestellt. „Es ist ein Testballon“, sagt Kittmann.

SUP auf dem Westensee: Ranger klärt auf und appelliert an die Einsicht

David Klemmer informiert über Einsetzstellen und das richtige Verhalten im Naturschutz- und Vogelschutzgebiet, zu dem der sieben Quadratkilometer große See gehört. Der Ranger klärt auf und appelliert an die Einsicht. Schilfgürtel sind häufig Brutgebiete der Wasservögel. Wer mit dem Brett hineinrauscht, gefährdet Enten und Blesshühner.

Reagieren die Freizeitsportler mit Unverständnis, kann der Ranger andere Register ziehen: Paddler ohne Plakette oder Tagesticket können wegen Hausfriedensbruch angezeigt werden.

Anne Katrin Kittmann macht klar: „Wir stehen für Naherholung und Tourismus. Wir wollen das Angebot erhalten, dafür müssen allerdings die Regeln eingehalten werden.“

Hier gibt es Tageskarten Tageskarten für den Westensee gibt es bei Ranger David Klemmer unter Tel. 0151/67141769, beim Campingplatz Wrohe, Seeweg 22, Tel. 04305/9913018, und bei Seebesitzer Andreas Jörs in Langniß.

Helmut Kaphengst ergänzt: „Wir haben als Verein Interesse, dass die Natur erhalten bleibt und der See nicht von der Unteren Naturschutzbehörde gesperrt wird.“

Nur für Vereinsmitglieder vom Ruder- und Sportverein Westensee gibt es Jahresplaketten

Die Nutzung des Westensees für Wassersport ist den Mitgliedern des RSV vorbehalten, sie haben für ihre Boote und Boards in der Regel Jahresplaketten, die 45 Euro kosten. Im RSV sind Seeanrainer Mitglied. Alle anderen Seenutzer brauchen eine Tageskarte für zehn Euro, um mit dem SUP paddeln zu dürfen. Der Ranger, der Seeinhaber und der Campingplatz in Wrohe verkaufen die Tageskarten.

Lesen Sie auch Stand-up-Paddling in Kiel: Tipps und Tricks

Beim Einsetzen gilt generell: Kajaks, Kanus und Paddelbretter von Gästen dürfen nur an der Einsetzstelle in Achterwehr bei der Eiderbrücke zu Wasser gelassen werden. „Wir arbeiten daran, auch in Westensee eine Einsetzstelle zu schaffen“, berichtet Kittmann. An der Badestelle Wrohe gilt eine Ausnahmeregel für Campingplatz-Gäste, sie dürfen dort Boards einsetzen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Verein Naturpark Westensee plant langfristig, Rastplätze am See für SUP-Paddler, Kajak- und Kanu-Fahrer einzurichten. In Achterwehr bei der Eiderbrücke, in Wulfsfelde an der Badestelle, in der Gemeinde Westensee am Gasthaus und in Wrohe an der Badestelle.

Zur Galerie Zu jeder Jahreszeit ist der Westensee attraktiv, im Sommer schätzten ihn die SUP-Paddler als Wassersportfläche

Großer Wunsch des Naturparks: die Stelle des Rangers langfristig in eine hauptamtliche Stelle umzuwandeln. Zum Start wurde sie über Spenden vom RSV, der Seebesitzer, der Anrainergemeinde Westensee, Achterwehr, Felde und dem Verein Naturpark Westensee finanziert. „Auf Dauer geht das nicht“, sagt Kittmann.