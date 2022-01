Westerrönfeld

In Westerrönfeld, Jevenstedt und Bargstedt das gleiche Bild: In allen drei Gemeinden wurden in den vergangenen Tagen stapelweise Altreifen an Zufahrtswegen zu Koppeln entsorgt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der genaue Tatzeitraum ist nach Angaben der Behörde nicht bekannt, sie sollen aber „noch nicht lange“ auf den jeweiligen Wirtschaftswegen in der Region liegen. In Westerrönfeld wurden etwa 150 Altreifen im Langenweg abgelegt. In Jevenstedt entsorgten Unbekannte etwa 130 Gummis in der Straße Kattsheide.

In Bargstedt ist der Feldweg Holtdorfer Dorfstraße betroffen. Nur hier kann die Polizei nähere Angaben zum Tatzeitpunkt machen: Er soll in der Nacht von Donnerstag, 20., auf Freitag, 21. Januar, liegen.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizeistation Osterrönfeld sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern. Wer hat in den vergangenen Tagen an besagten Orten verdächtige Beobachtungen gemacht und etwa größere Fahrzeuge oder Anhänger mit Altreifen beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04331/33 22 66 0 entgegen.