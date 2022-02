Gettorf

Drei dicke Bücher über Leuchttürme der Britischen Inseln, ein umfassendes Leuchtturm-Lesebuch mit zwei weiteren Autoren – und jetzt Irland. Jürgen Tronicke aus Gettorf kann es einfach nicht lassen. Der Autor aus Gettorf läuft zu Hochform auf, sobald es ans Schreiben geht. Sein neuestes Buch heißt „Das Leuchten der Grünen Insel“. Aber auf Leuchttürme fixiert ist 66-Jährige dabei gar nicht so sehr, wie seine Fans glauben mögen.

Die Grüne Insel hat er sich aus purer Leidenschaft vorgeknöpft. „Sie ist wirklich leuchtend grün“, berichtet Tronicke, der Irland mehrfach ausgiebig bereist hat, verschmitzt. „Kein Wunder. Es regnet dort wahrscheinlich noch öfter als bei uns in Schleswig-Holstein. Was noch mehr Vorteile hat: Regenbögen sieht man auf Schritt und Tritt.“ Und das abgesehen von all den Grüntönen, die sich mit dem umgebenden Meerblau und den Himmelsfarben schillernd zu einem facettierten Smaragd-Ton verdichten.

Ein Insel-Umrundung inklusive Nordirland

240 Seiten umfasst das druckfrische Werk, das im Husum-Verlag erschienen ist. 18 irische Kapitel schlägt Tronicke auf, beginnend im Osten. Die Umrundung gegen den Uhrzeigersinn umfasst auch Nordirland. Logisch, dass der Leuchtturm-Kenner zunächst von den Lichtern hoch über dem Meer ausgeht bei seinen Erkundungen.

Schon die Leuchtfeuerstation Black Head unweit der nordirischen Hauptstadt Belfast präsentiert auf dem Titelfoto fantastisch dieses Farbenspiel. Mittendrin thront wie ein weißes Schloss über der See der Turm mit dem stattlichen separaten Leuchtturmwärterhaus. Wer das Bild auf Seite 74 im letzten Kapitel der Ostküste beim Blättern zufällig erspäht, lässt sich sogleich verleiten, „unsystematisch“ den vorhergehenden und folgenden Text anzulesen.

Seite um Seite entfalten sich Fotografien, Fakten, Geschichten, die Splitter der Historie Irlands zu einem Bild zusammensetzen. Das Schwarz-Weiß-Foto des Luxusliners „Titanic“ etwa, über dessen Tragödie bis heute geforscht wird, bindet den Blick – und schon ist man mittendrin. Eine Belfaster Werft baute den Ozeandampfer, der auf der Jungfernfahrt von Southampton nach New York 1912 diesen Eisberg rammte und unterging. Daneben zeigt ein Foto das Gebäude der weltgrößten Titanic-Ausstellung. Sofort möchte man hinreisen.

Zur Galerie Hier sehen Sie mehr Bilder zu den Büchern von Jürgen Tronicke.

Autor Jürgen Tronicke aus Gettorf versteht als Hobbyist

Unweit davon springen Bilder ins Auge, die Schlaglichter auf den Nordirland-Konflikt werfen. Schmerz und Leid begleiten das irische Volk, „das in seiner Geschichte immer und immer um Freiheit gekämpft hat“, wie Tronicke betont, genauso wie die wild-romantische Schönheit der Natur. Bis in die unmittelbare Gegenwart und zum Brexit reicht der Rundblick, der keineswegs ein grober Rundumschlag ist.

Eher ist es eine Rundreise, die Monate dauern würde, wollte man sie mit all den Abstechern in einem Rutsch nachvollziehen. Auch Seevögel und die Tiere des Meeres besucht die Leserschaft auf der Lesetour. „Irland hat mich schon immer interessiert“, sagt Tronicke über seine Beweggründe und lehnt sich ins Sofa. „Ich tue das alles als Hobbyist.“ Das ist im Angesicht des facettenreichen, wunderbar gegliederten Lesestoffs, der zugleich Augenweide ist, ein klares Understatement.

Schon klar: Nach dem Buch ist vor dem Buch

Nach dem Buch ist vor dem nächsten Buch und mittendrin im übernächsten Werk. Ehefrau Barbara Tronicke lächelt und schüttelt fast unmerklich den Kopf. Als seine gründliche Lektorin kennt sie jede Zeile, die ihr Jürgen verfasst, lange vor der Abgabe beim Verlag. Auch sie wundert sich stets aufs Neue, was der Kopf des Ehemanns alles hervorbringt, wenn die Tür zum „Leuchtturmmuseum“, wie das Arbeitszimmer heißt, geschlossen ist.

Für das Leuchtturm-Kinderbuch aus Gettorf fehlt noch ein Verlag

So ist jetzt auch das erste Kinderbuch fertig: Die Geschichte von den Leuchtturmwärtern Piet Quarkstrudel und Jan Rumbuddel, die auf der kleinen fiktiven Insel Tschidschimavowo die Sprache der Tiere verstehen, rührt an und macht Freude. „Ein Kinderbuch zu schreiben, war immer mein Traum“, bekennt Tronicke. Die fröhlichen Illustrationen einer Freundin aus Xanten, der Künstlerin Heidi Perc, steigern die Spannung bis zum Erscheinungstag. „Aber es fehlt noch der passende Verlag“, setzt der Autor hinzu. In Kürze wird er seinen Lesestoff für die Jüngsten der Branche anbieten.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und danach? „Ich schreibe längst wieder“, antwortet er. „Diesmal wird es ein psychologischer Roman über einen Leuchtturmwärter.“ Das Konzept steht. Sein britischer Protagonist hat eine schwierige Kindheit hinter sich, geht gerade bei der Navy in die Ausbildung zum Hüter eines Leuchtfeuers. „Aber ganz ehrlich“, sagt Tronicke. „Ich habe keine Ahnung, wie sein Leben enden wird. Ich lasse mich überraschen, wie er sich entwickelt. Für mich lebt die Romanfigur.“

Jürgen Tronicke, „Das Leuchten der Grünen Insel – Eine Reise zu den Leuchttürmen und durch die Geschichte Irlands“, Husum-Verlag. 24,95 Euro (ISBN 978-3-96717-077-1).