Wie aus Teckel, Labroador und Co in Rendsburg echte Jagdhunde werden

Rendsburg

Sie heißen Franzi, Bruno, Athos oder Bonny: So unterschiedlich wie ihre Hundenamen sind auch ihre Rassen. Doch ob Kleiner Münsterländer, Teckel, Labrador, Terrier oder Deutsch Drahthaar: Bei Klaus Dettmann sind sie alle gleich. Der 66-Jährige bildet in der Kreisjägerschaft Rendsburg-Ost seit mehr als vier Jahrzehnten Jagdhunde aus. Aktuell findet sein Kurs immer sonntags ab 9 Uhr statt – bei Wind und Wetter.

Sein Ziel: die Brauchbarkeitsprüfungen im Herbst. Der Hintergrund: An Jagden dürfen nur Hunde mit bestandener Prüfung teilnehmen. Dabei wird je nach Rasse unterschieden: „Die eher kleineren Rassen benötigen beispielsweise eine Brauchbarkeit Stöbern. Die Apportierhunde zeigen ihr Können später bei der sogenannten Brauchbarkeit auf Niederwild. Und wieder andere sollen die Brauchbarkeit Schweiß zur Nachsuche ablegen“, erklärt Dettmann.

Doch eines müssen alle Jagdhunde: „Mit ihrem Führer oder ihrer Führerin ein Team bilden“, betont Dettmann, der selbst drei Jagdhunde hält und einsetzt. Und noch etwas ist wichtig: Gehorsam. „Auf Jagden braucht niemand Hunde, die nicht hören oder sogar ungehorsam sind.“ Und auch privat möchte man ungehorsame Hunde ja nicht mit sich führen.

Daher sind die ersten Wochen der Ausbildungsgänge von vielen Gehorsamsübungen geprägt. So ist es auch am Sonntag, als es für einige der Hunde zunächst zum Stöbern in ein mehrere Hektar großes und eingezäuntes Gatter geht. „Der Hund soll sich beim Stöbern schon von seinem Führer lösen und auch etwas weiter gehen. Aber er soll natürlich auch immer wieder Kontakt zu seinem Chef suchen“, beschreibt Dettmann die Aufgabe.

Brauchbarkeitsprüfung: Gehorsam ist ein Dauerthema in der Rendsburger Ausbildung

Währenddessen müssen Teckel und Co. weiter Gehorsam zeigen. Leinenführigkeit ist ein Dauerthema in der Hundeausbildung. „Zerren und Reißen geht nicht. Denn während der Jagd haben die Menschen schließlich Waffen. Und die Handhabung muss sicher sein – sicher vor dem Rumreißen durch einen Hund“, so Dettmann.

Auch die Schussfestigkeit steht auf dem Programm. „Jagdhunde dürfen nicht von Schüssen beeindruckt sein. Meistens beginnt ihre Arbeit ja erst nach dem Schuss“, erläutertDettmann. Hauke Timm ist mit Teckeldame Franzi von der Alten Kate dabei. Mit der Schrotflinte geht er langsam über das Feld, während Franzi in Entfernung stöbert. „Schießen“, so die Anweisung von Dettmann. Der Schuss löst sich, der Hund ist unbeeindruckt und stöbert weiter. „Gut so, der Nächste kann“, lautet Dettmanns Kommentar. Der Ausbilder ist zufrieden.

Ausbilder Dettmann: Wichtig ist die Kommunikation zwischen Hund und Hundeführer

Auch Kai Reese ist mit Dackel Bonny vom Looperholz dabei. Der 62-Jährige besitzt seinen Jagdschein seit 1980. Fast genauso lang ist er mit Hunden auf Jagden unterwegs. „Jagd ohne Hund ist Schund“, sagt er mit Überzeugung in der Stimme. Ablegen und schießen – so heißt das nächste Übungsfach. Für Reese kein Problem, frei bei Fuß marschiert der Dackel an seiner Seite, lässt sich problemlos ablegen und Reese entfernt sich. Auch als ein Schuss fällt, bleibt die Dackeldame entspannt auf dem ihr von Reese zugewiesenen Platz. Aufgabe erfüllt.

Matthias Frahm ist schon länger Jäger. Aber Bruno von der Moorkoppel ist der erste Hund, den er selbst ausbildet. Der Kleine Münsterländer ist noch keine zwei Jahre alt, bei der Schussfestigkeit zögert der junge Rüde keinen Moment und sucht freudig weiter.

Zur Galerie Unterschiedliche Jagdhunderassen und ihre Halter werden bei Klaus Dettmann fit für die Prüfungen im Herbst gemacht.

„Die Hundearbeit ist immer ein schmaler Grat zwischen Gehorsam und Selbstständigkeit. Da muss man ein feines Gespür haben“, erklärt Dettmann. Vor allem die Kommunikation zwischen Hund und Hundeführer muss stimmen, denn: „Auf Jagden ist man immer als Team unterwegs, da muss man sich aufeinander verlassen können. Dafür üben wir, bei Wind und Wetter.“